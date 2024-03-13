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Darts Birinci Liginde 17. Hafta tamamlandı

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Darts Birinci Liginde 17. Hafta tamamlandı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlediği takımsal darts liglerine Pazartesi akşamı Birinci Lig’de 17. Hafta karşılaşmalarıyla devam edildi. Ligin başarılı ekiplerinden Alsancak Yeşilova Spor Kulübü, zorlu Gazimağusa deplasmanından da 3 puan çıkararak galibiyet serisini dörde çıkardı.
Alsancak Yeşilova Spor Kulübü kaptanı Gökhan Özdurak, Süper lig yolculuğundaki basamakları tırmanmaya devam ediyoruz, ard arda aldığımız galibiyetlerle takımımızın motivasyonunu artıyor ifadelerini kullandı. Hedeflerinin centilmenlikten ödün vermeden hırsla ve azimle çalışarak Süper lig biletini almak oluğunu ifade eden Özdurak, ligde mücadele eden tüm takımlara başarılar diledi.  Lig lideri Fota Darts Derneği’nin en yakın takipçisi KKTC Fenerbahçeliler Derneği konuk ettikleri Vadili Darts Derneği’nden 3 puanı alarak ikincilikteki yerini korudu.
Gecede alınan sonuçlar ve puan tablosu şöyle;
 
                Gazimağusa Darts Birliği:7 - Alsancak Yeşilova Spor Kulübü:9                                    
                Ozanköy Spor Kulübü:10 - Düzova Spor Kulübü:6                                                          
                Mesarya Darts Birliği:9 - Deniz Plaza Spor Derneği:7                                                      
                KKTC Fenerbahçeliler Derneği:10 - Vadili Darts Derneği:6                                                          
                Fota Darts Derneği:12 - Dağyolu Spor Kulübü:4                                               
                Taşkınköy Spor Kulübü:7 - Girne Av. Atıcılık Kulübü:9                    
 
 
                KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU                
                                               TAKIM  O            G            B             M           A             Y             AV          P
1             Fota Darts Derneği         16           15           0             1             186         70           116         45
2             KKTC Fenerbahçeliler Derneği   16           13           0             3             171         85           86           39
3             Alsancak Yeşilova Spor Kulübü  16           12           0             4             154         102         52           36
4             Vadili Darts Derneği       16           11           1             4             160         96           64           34
5             Gazimağusa Darts Birliği               15           10           1             4             151         89           62           31
6             Girne Av. Atıcılık Kulübü              15           9             0             6             129         111         18           27
7             Dağyolu Spor Kulübü     16           8             0             8             120         136         -16         24
8             Mesarya Darts Birliği      16           6             0             10           104         152         -48         18
9             Düzova Spor Kulübü      16           5             0             11           108         148         -40         15
10           Ozanköy Spor Kulübü    15           5             0             10           92           148         -56         15
11           Mağusa Kültür Derneği 15           4             0             11           87           153         -66         12
12           Taşkınköy Spor Kulübü 16           2             0             14           94           162         -68         6
13           Deniz Plaza Spor Derneği             16           1             0             15           76           180         -104       3
 
 
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