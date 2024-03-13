Darts Birinci Liginde 17. Hafta tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlediği takımsal darts liglerine Pazartesi akşamı Birinci Lig’de 17. Hafta karşılaşmalarıyla devam edildi. Ligin başarılı ekiplerinden Alsancak Yeşilova Spor Kulübü, zorlu Gazimağusa deplasmanından da 3 puan çıkararak galibiyet serisini dörde çıkardı.

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü kaptanı Gökhan Özdurak, Süper lig yolculuğundaki basamakları tırmanmaya devam ediyoruz, ard arda aldığımız galibiyetlerle takımımızın motivasyonunu artıyor ifadelerini kullandı. Hedeflerinin centilmenlikten ödün vermeden hırsla ve azimle çalışarak Süper lig biletini almak oluğunu ifade eden Özdurak, ligde mücadele eden tüm takımlara başarılar diledi. Lig lideri Fota Darts Derneği’nin en yakın takipçisi KKTC Fenerbahçeliler Derneği konuk ettikleri Vadili Darts Derneği’nden 3 puanı alarak ikincilikteki yerini korudu.

Gecede alınan sonuçlar ve puan tablosu şöyle;



Gazimağusa Darts Birliği:7 - Alsancak Yeşilova Spor Kulübü:9

Ozanköy Spor Kulübü:10 - Düzova Spor Kulübü:6

Mesarya Darts Birliği:9 - Deniz Plaza Spor Derneği:7

KKTC Fenerbahçeliler Derneği:10 - Vadili Darts Derneği:6

Fota Darts Derneği:12 - Dağyolu Spor Kulübü:4

Taşkınköy Spor Kulübü:7 - Girne Av. Atıcılık Kulübü:9





KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1 Fota Darts Derneği 16 15 0 1 186 70 116 45

2 KKTC Fenerbahçeliler Derneği 16 13 0 3 171 85 86 39

3 Alsancak Yeşilova Spor Kulübü 16 12 0 4 154 102 52 36

4 Vadili Darts Derneği 16 11 1 4 160 96 64 34

5 Gazimağusa Darts Birliği 15 10 1 4 151 89 62 31

6 Girne Av. Atıcılık Kulübü 15 9 0 6 129 111 18 27

7 Dağyolu Spor Kulübü 16 8 0 8 120 136 -16 24

8 Mesarya Darts Birliği 16 6 0 10 104 152 -48 18

9 Düzova Spor Kulübü 16 5 0 11 108 148 -40 15

10 Ozanköy Spor Kulübü 15 5 0 10 92 148 -56 15

11 Mağusa Kültür Derneği 15 4 0 11 87 153 -66 12

12 Taşkınköy Spor Kulübü 16 2 0 14 94 162 -68 6

13 Deniz Plaza Spor Derneği 16 1 0 15 76 180 -104 3



