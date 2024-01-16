Akçay’da ilk taklalar atıldı

Resmi açılışı ilerleyen günlerde yapılacak olan Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi, Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonu’ndaki ilk cimnastik antrenmanına çocuklar büyük ilgi gösterdiler

KKTC Cimnastik Federasyonu ve Akçay Muhtarlığı işbirliğinde, imece usulüyle yapımı tamamlanan Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi, Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonu’nda ilk taklalar atılmaya başladı.

Resmi açılışı ilerleyen günlerde yapılacak olan Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi, Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonu’ndaki ilk cimnastik antrenmanına çocuklar büyük ilgi gösterdiler. Özelde Batı bölgesi genelde ülke sporuna hizmet etme amacıyla yapılan salondaki ilk cimnastik antrenmanına aileler de ilgi gösterdiler.

KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan, farklı spor branşları için de kullanılacak olan Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi, Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonu’nda ilk cimnastik antrenmanının yapılması ile ilgili yapılan açıklamada “Amacımız Ada geneline yayılarak sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.” ifadeleri kullanıldı.

