Derbi Gönyeli Darts Birliği’nin

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Süper Lig 7. Haftası çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olurken, Gönyeli derbisi; 9-7 Gönyeli Spor Kulübü’nü mağlup eden Gönyeli Darts Birliği’nin oldu. Bu sonuçla Gönyeli Darts Birliği liğin namağlup lideri Minareliköy Spor Kulübü’nün 3 puan gerisinde 2. Sırada liderlik takibini sürdürürken, Gönyeli Spor Kulübü ligteki ilk yenilgisini de almış oldu.
Gözler şimdiden üst sıraları ilgilendiren haftaya oynanacak olan Gönyeli Spor Kulübü- Minareliköy Spor Kulübü maçına çevrildi.
7. hafta sonuçları
Minareliköy Spor Kulübü - Lefkoşa Darts Birliği: 16-0
Gönyeli Darts Birliği - Gönyeli Spor Kulübü: 9-7
Diamond Child Darts Derneği - Beyarmudu Belediyesi: 5-11
Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü - Cihangir Av. Atıcılık Birliği: 9-7
Cihangir Spor Kulübü - Güzelyurt Darts Birliği: 8-8
KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU
TAKIM O G B M A Y AV P
Minareliköy Spor Kulübü 7 7 0 0 98 14 84 21
Gönyeli Darts Birliği 7 6 0 1 83 29 54 18
Gönyeli Spor Kulübü 7 6 0 1 82 30 52 18
Cihangir Av. Atıcılık Birliği 7 4 0 3 60 52 8 12
Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü 7 3 1 3 48 64 -16 10
Güzelyurt Darts Birliği 7 2 2 3 54 58 -4 8
Cihangir Spor Kulübü 7 2 1 4 42 70 -28 7
Beyarmudu Belediyesi 7 2 0 5 53 59 -6 6
Diamond Child Darts Derneği 7 1 0 6 27 85 -58 3
Lefkoşa Darts Birliği 7 0 0 7 13 99 -86 0
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