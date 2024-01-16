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Derbi Gönyeli Darts Birliği’nin

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Derbi Gönyeli Darts Birliği’nin
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Süper Lig 7. Haftası çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olurken, Gönyeli derbisi; 9-7 Gönyeli Spor Kulübü’nü mağlup eden Gönyeli Darts Birliği’nin oldu. Bu sonuçla Gönyeli Darts Birliği liğin namağlup lideri Minareliköy Spor Kulübü’nün 3 puan gerisinde 2. Sırada liderlik takibini sürdürürken, Gönyeli Spor Kulübü ligteki ilk yenilgisini de almış oldu.
Gözler şimdiden üst sıraları ilgilendiren haftaya oynanacak olan Gönyeli Spor Kulübü- Minareliköy Spor Kulübü maçına çevrildi.
 
7. hafta sonuçları
Minareliköy Spor Kulübü - Lefkoşa Darts Birliği: 16-0                                   
Gönyeli Darts Birliği - Gönyeli Spor Kulübü: 9-7      
Diamond Child Darts Derneği - Beyarmudu Belediyesi: 5-11
Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü - Cihangir Av. Atıcılık Birliği: 9-7
Cihangir Spor Kulübü - Güzelyurt Darts Birliği: 8-8  
 
                                KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU                                         
                           TAKIM             O            G            B             M           A             Y             AV          P
Minareliköy Spor Kulübü             7             7             0             0             98           14           84           21
Gönyeli Darts Birliği                     7             6             0             1             83           29           54           18
Gönyeli Spor Kulübü                   7             6             0             1             82           30           52           18
Cihangir Av. Atıcılık Birliği            7             4             0             3             60           52           8             12
Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü           7             3             1             3             48           64           -16         10
Güzelyurt Darts Birliği                  7             2             2             3             54           58           -4            8
Cihangir Spor Kulübü                   7             2             1             4             42           70           -28         7
Beyarmudu Belediyesi                 7             2             0             5             53           59           -6            6
Diamond Child Darts Derneği       7             1             0             6             27           85           -58         3
Lefkoşa Darts Birliği                      7             0             0             7             13           99           -86         0
 
 
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