Derbi Gönyeli Darts Birliği’nin

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Süper Lig 7. Haftası çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olurken, Gönyeli derbisi; 9-7 Gönyeli Spor Kulübü’nü mağlup eden Gönyeli Darts Birliği’nin oldu. Bu sonuçla Gönyeli Darts Birliği liğin namağlup lideri Minareliköy Spor Kulübü’nün 3 puan gerisinde 2. Sırada liderlik takibini sürdürürken, Gönyeli Spor Kulübü ligteki ilk yenilgisini de almış oldu.

Gözler şimdiden üst sıraları ilgilendiren haftaya oynanacak olan Gönyeli Spor Kulübü- Minareliköy Spor Kulübü maçına çevrildi.



7. hafta sonuçları

Minareliköy Spor Kulübü - Lefkoşa Darts Birliği: 16-0

Gönyeli Darts Birliği - Gönyeli Spor Kulübü: 9-7

Diamond Child Darts Derneği - Beyarmudu Belediyesi: 5-11

Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü - Cihangir Av. Atıcılık Birliği: 9-7

Cihangir Spor Kulübü - Güzelyurt Darts Birliği: 8-8



KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

Minareliköy Spor Kulübü 7 7 0 0 98 14 84 21

Gönyeli Darts Birliği 7 6 0 1 83 29 54 18

Gönyeli Spor Kulübü 7 6 0 1 82 30 52 18

Cihangir Av. Atıcılık Birliği 7 4 0 3 60 52 8 12

Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü 7 3 1 3 48 64 -16 10

Güzelyurt Darts Birliği 7 2 2 3 54 58 -4 8

Cihangir Spor Kulübü 7 2 1 4 42 70 -28 7

Beyarmudu Belediyesi 7 2 0 5 53 59 -6 6

Diamond Child Darts Derneği 7 1 0 6 27 85 -58 3

Lefkoşa Darts Birliği 7 0 0 7 13 99 -86 0



