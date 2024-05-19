Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi KOOPBANK Birkan Uzun Cimnastik Salonu açıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi KOOPBANK Birkan Uzun Cimnastik Salonu’nun açılış törenine katıldıCumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende bir de konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Birkan Uzun ve Mehmet Erge’nin isimlerinin bu tesise verilmesinin anlamlı bir düşünce olduğunu, çocuklarımızın cimnastik spor dalı yanında pek çok spor dalında gelişerek ülkemizi temsil edeceklerine inanç belirterek, “Çocuklarımız bizim gururumuzdur” dedi.Bu tesisin açılmasında emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.Spor yapan daha sağlıklı çocuklar yetiştirmenin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, şu an 7 bin çocuğun cimnastik eğitimi aldığı, ileride de 10 bin çocuk hedefiyle hareket eden KKTC Cimnastik Federasyonu’nun yürüttüğü çalışmalardan dolayı başta KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu olmak üzere bu spora emek veren herkesi kutlayarak, cimnastik dalında yetişen çocuklarımızın en iyi şekilde gelişerek ülkemizin gururu olmaları için ortaya konulan çabalardan dolayı tebrik etti.Konuşmaların ardından törende KKTC Cimnastik Federasyonu’na bağlı gösteri gruplarının gösterileri yer aldı.