Ada’ya üçüncü tur ziyaretini tamamlayan BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs sorununun kaderini belirleyecek üç BM raporu ışığı altında iki tarafa da baskıyı artırmak hedefiyle, bütün olasılıkları açık bıraktığı mesajlar verdiği haber verildi.

Haftalık Kathimerini “Kıbrıs Sorunu Kırmızı Bölgede… Kıbrıs Rum Tarafına, Kıbrıslı Türklere Daha Çok Açılım Baskısı” başlığıyla manşetten “Holguin’in Son Kozu” başlığıyla iç sayfasından aktardığı haberinde, Kıbrıs sorununun kaderini belirleyecek üç rapordan birinin, Holguin’in Genel Sekreter Antonio Guterres’e, diğer ikisinin de Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne yazacağı raporlar olduğunu belirtti.

Guterres’in bu üç raporu yönetme şeklinin iki tarafa baskı derecesini artıracağına işaret eden gazete, bilgi sahibi kaynakların “ya Holguin’in çabasını çok kısıtlı bir süreliğine uzatılacağını ya da bir şekilde çıkmaza atıf yapılacağını, bunun da yolun sonu anlamına geleceğini” söylediğini aktardı.

Maria Angela Holguin’in 3’üncü ziyaret turu sonrasında çok güçlü mesajlar gönderdiği, bu mesajı Kıbrıs Türk tarafının halen Cumhurbaşkanı Tatar aracılığıyla önlemeye çalıştığı ancak Rum tarafının anlamamış göründüğü kaydedildi.

Holguin’in Rum tarafına baskısının Kıbrıs sorununun özüne dokunduğunu, ‘daha fazlasını yapması’ ve Kıbrıslı Türkleri müzakere masasına döndürmek için doğrudan ticaret odaklı açılımlarda bulunması üzerine odaklı olduğunu yazdı. Kıbrıs Türk tarafına baskısının ise Kıbrıs sorunun kesin halli için muhtemelen kısıtlı süreli (fast track) yeni bir prosedüre katılımı noktasında kaldığını ekledi.

-“Prosedürün kilidini açacak anahtar Nikos Hristodulidis’in elinde”

Haberde Holguin’in Kathimerini’ye verdiği söyleşide Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduidis’in net bir görüntüye sahip olduğu ve prosedürün kilidini neyin açacağını bildiğine işaret ettiği belirtildi. Bu ifadesinin hem eleştiri olarak algılanabileceği, hem de prosedürün kilidini açabilecek şeyin Rum tarafının elinde olduğu, ancak bunu kullanmak istemediği, en azından kullanmaktan kaçındığı intibası yarattığına dikkat çekildi.

Gazete Hristodulidis’e Holguin tarafından uzun süredir Kıbrıs Türk tarafına açılımlarda bulunması telkininde bulunulduğunun bir gerçek olduğuna işaret ederek, Holguin’in kast ettiği açılımların, Avrupa Komisyonu’nun doğrudan ticaret önerisini Ercan Havalimanı’nın meşrulaştırılması ile takviye edilerek Kıbrıslı Türklere yönelik ambargoların ve izolasyonların kaldırılması olduğunu yazdı. Komisyon’un doğrudan ticaret önerisini “sahte devletin Tayvanlaştırılması” olarak niteleyen gazeteye göre, Hristodulidis Holguin’e “müzakereler başlamadan ve özellikle malum nedenlerle karşılık almadan bunları kabul edemeyeceği” cevabını verdi.

Fileleftheros Holguin’in Haziran’ın ilk on günü içerisinde BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesi ve ardından raporunu sunmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre, raporunun içeriği, misyonuna devam etmek mi yoksa bırakmak mı istediğine bağlı olacak. Rum tarafı ve Yunanistan Holguin’in çabalarına devam etmesini, Türk tarafı ise istemiyor. Bu durumda top Genel Sekreter Antonio Guterres’de. Gazete Guterres’in tek başına karar vermeyeceğini, Holguin’le ve “ana oyuncular” olarak andığı Amerikalılar ve İngilizler ile istişare edeceğini yazdı.

-“BM Rum liderliğinin itibarını sınıyor”

Alithia “Prosedürün Kilidini Ancak Hristodulidis Açabilir… BM Kıbrıs Rum Liderliğinin İtibarını Sınıyor” başlıklı manşet haberinde Holguin’in, Rum Yönetimi Başkanı Histodulidis’i "BM’nin bir sonraki adımını öngörmeyi reddetmekle suçladığını” BM’nin, Ankara’nın ve Kıbrıs Türk muhalefetinin Hristodulidis’ten, Rum tarafı yüzünden yeni bir başarısızlık olursa ne olacağı sorusuna cevap vermesini beklediğini yazdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Mont Pelerin ve Crans Montana’da edindiği Hristodulidis deneyiminin iyimser olmasına olanak tanımadığını da yazan gazeteye göre, "Genel Sekreter Rum tarafının ve Türk tarafının başındaki liderler değişmediği sürece hiçbir şey ümit etmediğini söylemekten, Hristolduidis’in tam olarak tanıdığı için çekinmiyor.”

-“Enerji odaklı önerilerle öne çıkalım çözüm ve yenide birleşme yönünde iteleyelim”

Haravgi AKEL’in, Holguin’in son temaslarını değerlendirdikten sonra yaptığı açıklamada Kıbrıs sorunundaki durağanlığın uzaması ve/veya yeni bir çıkmaza girilmesi durumunda zararlı etkilerinin gündeme geleceği uyarısında bulundu ve “önerilerle öne çıkıp çözüm ve yeniden birleşme yönünde iteleyelim” vurgusu yaptı.

Açıklamasında herkesi “Kıbrıs sorununun ve Güney Kıbrıs’ın bir kavşakta olduğunu anlamaya, ülkeyi kesin bölünmüşlüğe sürüklemekte olan bugünkü süreci tersine çevirmeye” çağıran AKEL Rum tarafının, AKEL’in Hristodulidis hükümetine sunduğu, enerji odaklı önerilerde bulunması gerektiği görüşüne yer verdi.

-Hristodulidis: "Diplomaside çıkmaz yoktur”

Aynı gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Holguin’in çabasının “hiçbir şekilde çıkmaza sürüklenmediğini” söylediğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerinin nasıl yaratılabileceğini görmek için Holguin’le, bazı AB üyeleriyle, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle sürekli temas içerisinde olduğunu söyledi.

Gazetecilerin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bir görüş ayrılığı mı olduğu sorusuna “kesinlikle hayır” cevabını veren Hristodulidis, başka bir soruya karşılık da Cumhurbaşkanı Tatar’ın ve Türkiye’nin tavrına Kıbrıslı Türklerden birçok tepki geleceğini savundu.

“Diplomaside kazanmak için vermek gerekir, bu bizim durumumuzda geçerli midir?” sorusuna karşılık Hristodulidis “Diplomaside çıkmaz yoktur.” cevabını verdi.

