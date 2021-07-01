Air – Badminton Turnuvasında final zamanı

Güner Burgul adına düzenlenen Air – Badminton Yıldızlar Turnuvasında final maçları Cuma akşamı oynanacak

Badminton Federasyonu ilk kez ülkemizde düzenlenen bir turnuva özelliği taşıyan Air Badminton Yıldızlar Turnuvasının 2. gününü de tamamladı.

Organizasyon Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Badminton Federayonu Lokali önünde 4 kort kurularak oynandı. Turnuvanın ikinci gününde çeyrek final ve yarı final maçları oynandı. Çekişmeli ve heyecanlı maçlar oynayan sporcular, Air Badminton ile eğlenceli dakikalar geçirdiler.

Turnuvanın 3. ve son günü Cuma akşamı oynancak final maçları son bulacak. Merhum Güner Burgul adına düzenlenen turnuvanın ödül töreni Cuma akşamı bitecek olan final maçlarının ardından verilecek.



