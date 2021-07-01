Üniversite Federasyonu, genel kurul tarihini belirledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Üniversite Sporları Federasyonu 2021 yılı olağan genel kurul tarihi belirlendi.

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu yönetim kurulunun yapmış olduğu toplantıda alınan karar neticesinde olağan genel kurul 1 Eylül 2021 Çarşamba saat 18.00 olarak belirlendi.

KKTCUSF Genel Sekreteri Cemal Kır tarafından yapılan açıklamada “KKTC Üniversite Sporları Federasyonu başkanlığına aday olacakların tüzüğün ilgili maddesi uyarınca en geç genel kurul tarihinden 48 saat önce federasyon sekreterliğine bildirmeleri ve tüzüğün 21. maddesinde aranan koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

