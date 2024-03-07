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Adana Fenerbahçeliler Derneği, KKTC Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret etti

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Adana Fenerbahçeliler Derneği, KKTC Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret etti
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Adana Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Korhan Kadıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, KKTC Fenerbahçeliler Derneği Lokalini ziyaret ettiler. Sıcak bir sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyaret sırasında dernekler arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla yapılacak ortak projeler konusunda mutabakata varıldı.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği nazik ziyaretleri için Adana Fenerbahçeliler Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.
 
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