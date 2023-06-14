6.MMA Level Sınavı’nda 17 sporcu başarılı oldu

Kickboks Federasyonu tarafından düzenlenen 6.MMA (Mixed MartialArts) Level Sınavı, 10 Haziran 2023,Cumartesi günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda, 14.00-17.00 saatleri arasında yapıldı.

Level Sınavına, çalışma sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin 10 puan, sözlü 20 puan ve uygulamalı 70 puan ( %20 Ayakta Mücadele Teknikleri , %30 Yerde Mücadele Teknikleri , %20 Fiziksel Yeterlilik ) olmak üzere değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan 17 sporcu başarılı olarak bir üst Level derecesine terfi ettiler.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri Level dereceleri aşağıdaki gibidir;



1. Level Terfi Eden Sporcular:

1- Toprak Şanverdi 5- Zafer D. Eriz

2- Ege Erçelik 6- Defne Özsergen

3- Vedat Aydın

4- Reşat Harmandağlı

2. Level Terfi Eden Sporcular:

1- Asım Karaderi

2- Egemen Suiçmez

3- Adem Mavideniz

3. Level Terfi Eden Sporcular:

1- Arda Domrul 4- Doğan Can Hür

2- Kardelen Domrul 5- Buğra M. Tümbül

3- AtamyratBallyyev

5. Level Terfi Eden Sporcular:

1-Emre Sert

2-Ömer Suiçmez

3-Alara Bertuğ



