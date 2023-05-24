‘65. Kare 1.Gülgün Süt Satranç Turnuvası’ 3 Haziran’a yapılacak

65. Kare Satranç ve Kültür Derneği, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamaları kapsamında, 3 Haziran 2023, Cumartesi günü ‘65. Kare 1.Gülgün Süt Satranç Turnuvası’ düzenliyor.

Turnuva, 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği organizasyonu ve Gülgün Süt Mamülleri ile Lefkoşa Türk Belediyesi ve Radyo Juke sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

65. Kare Satranç ve Kültür Derneği ’den verilen bilgiye göre, Minikler (2016 ve sonra doğanlar), Küçükler (2014 ve 2015 doğumlular) ile Yıldızlar ( 2012 ve 2013 doğumlular) olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek turnuvaya katılmak isteyenler 31 Mayıs 2023 Çarşamba gününe kadar, 0 542 865 43 13 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek.

Turnuva 3 Haziran Cumartesi günü Lefkoşa Türk belediyesi (LTB) binasının 5’inci katında bulunan kafeteryada saat 14.30’da başlayacak. Turnuva kayıt kontrolü ise 14.00 ile 14.15 arasında yapılacak.

Turnuvada KKSF ve FIDE Satranç kuralları geçerli olacak.

