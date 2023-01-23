banner875
banner885
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
4 0
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
6 0
 
Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra
Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra
7 0
Taygun, Türkiye şampiyonluğuna koştu
Taygun, Türkiye şampiyonluğuna koştu
14 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
99 0
Aslan, zirvede doludizgin yürüyor
Aslan, zirvede doludizgin yürüyor
15 0
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!
55 0
banner878

2023 Yılı Okullararası Kickboks Turnuvası’nda Şampiyonlar açıklandı

banner476

banner825
2023 Yılı Okullararası Kickboks Turnuvası’nda Şampiyonlar açıklandı
2023 Yılı Okullar Arası Kickboks Turnuvası, 13 Ocak 2023 tarihinde, 09.00-16.00 saatleri arasında,  Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda, Küçükler, Yıldızlar, Gençler (A) ve Gençler (B) Kategorilerinde Müzikli Forum ve Point Fighting disiplinlerinde yapıldı.
Küçükler Kategorisinde;  Şht. Zeki Salih İlkokulu, Levent Primary School, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu ve Polatpaşa İlkokulu öğrencileri, Yıldızlar Kategorisinde; Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Çanakkale Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu ve Şht. Turgut Ortaokulu öğrencileri, Gençler Kategorisinde;  İskele Ticaret Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, GAU TheAmerıcanCollege, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Meslek Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Meral, Vedat Ertüngü Lisesi, Namık Kemal Lisesi ve Kurtuluş Lisesi sporcuları yarıştı.
24 Okuldan 84 sporcunun yarıştığı müsabakalar sonunda şampiyon olan sporculara madalyaları okul öğretmenleri ve KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyon yetkilileri tarafından verildi.
Şampiyon olan sporcular ve okulları Ek’te görüldüğü gibi olup; şampiyon sporcular Türkiye Okullar Arası Kickboks Şampiyonasında ülkemizi temsil edeceklerdir.
OKULLAR ARASI KİCKBOKS MÜSABAKALARINDA ŞAMPİYON OLAN SPORCULARIN LİSTESİ:
KATEGORİSİ       ADI VE SOYADI DİSİPLİNİ             OKULU
KÜÇÜK KIZ           32 KG. HAVVA ÜNLÜ   POINT FIGHTING             ŞHT. ZEKİ SALİH İLKOKULU
KÜÇÜK KIZ           37 KG. TUANA SERİN   POINT FIGHTING             LEVENT PRIMARY SCHOOL
KÜÇÜK KIZ           47 KG.   RÜMEYSA GÜVEN        POINT FIGHTING ŞHT. DOĞAN AHMET İLKOKULU
KÜÇÜK ERKEK     28 KG. Aydın ÖZTRAK  POINT FIGHTING             GÜZELYURT ÖZGÜRLÜK İLKOKULU
KÜÇÜK ERKEK     37 KG. TÜRKER EREN ÖNEYPOINT FIGHTING    23 NİSAN İLKOKULU
KÜÇÜK ERKEK     42 KG. BAYBARS ÖZCÖMERT    POINT FIGHTING             POLATPAŞA İLKOKULU
KÜÇÜK ERKEK     47 KG. TAHA ERK           POINT FIGHTING             Ç.O
YILDIZ KIZ            42 KG.  İLKSU TORUN    POINT FIGHTING             ÇANAKKALE ORTAOKULU
YILDIZ KIZ            46 KG.  İREM ERDEM     POINT FIGHTING             ÇANAKKALE ORTAOKULU
YILDIZ KIZ            60 KG.  NİSA KILIÇ          POINT FIGHTING             GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ
YILDIZ KIZ            65 KG.  JEYRAN DOVRANOVA   POINT FIGHTING             ÇANAKKALE ORTAOKULU
YILDIZ KIZ            65 + KG.              EMİNE ÖKSÜZ   POINT FIGHTING HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ
YILDIZ ERKEK      37 KG.     DAĞISTAN KARADEMİR  POINT FIGHTING CANBULAT ÖZGÜRLÜK ORTAOKULU
YILDIZ ERKEK      42 KG.     ABDULMENNAN GÖĞSÜAÇIK               POINT FIGHTING  İRSEN KÜÇÜK ORTAOKULU
YILDIZ ERKEK      47 KG.     ENES ERDEM POINT FIGHTING             ÇANAKKALE ORTAOKULU
YILDIZ ERKEK      52 KG.     BABURHAN KARYAGDYYEV     POINT FIGHTING  İRSEN KÜÇÜK ORTAOKULU
YILDIZ ERKEK      63 KG.     UMUT MEHMET ŞAHİN POINT FIGHTING CANBULAT ÖZGÜRLÜK ORTAOKULU
YILDIZ ERKEK      69 KG.     MEHMET NACİ ÖZKAN  POINT FIGHTING         ÇANAKKALE ORTAOKULU
YILDIZ ERKEK      69+ KG.HAMZA BİLAL YILDIRIM POINT FIGHTING           ŞHT. TURGUT ORTAOKULU
YILDIZ ERKEK     OKAY GÜFTA     MUSICAL FORM                CANBULAT ÖZGÜRLÜK ORTAOKULU
GENÇ KIZ “A”    ZEYNEP KARATAŞ KREATİF FORM            20 TEMMUZ FEN LİSESİ
GENÇ ERKEK “A”              MURAT AMRALI              KREATİF FORM 20 TEMMUZ FEN LİSESİ
GENÇ KIZ “A”      İLAYDA ERDEM               MUSICAL FORM              NAMIK KEMAL LİSESİ
GENÇ ERKEK “A”              ADA BAŞPINAR                MUSICAL FORM                NAMIK KEMAL LİSESİ
GENÇ KIZ “A”        50 KG.               NUR ÇALIŞ          POINT FIGHTING             İSKELE TİCARET LİSESİ
GENÇ KIZ “A”        60 KG.               ELİF BOZKURT POINT FIGHTING                 BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ
GENÇ KIZ “A”        65 KG.               SUMEYRA GÖĞSÜACIK                POINT FIGHTINGGAU THE AMERICAN COLLEGE
GENÇ KIZ “A”        70 KG.               LALİN ÜNLÜSOYPOINT FIGHTINGGAZİMAĞUSA TÜRK MAARİKOLEJİ
GENÇ ERKEK “A”  63 KG.              AZAT HOJAMKULYYEV POINT FIGHTING             
GENÇ ERKEK “A”  69 KG.              ALİ CAN KONU                 POINT FIGHTING HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ
GENÇ ERKEK “A”  74 KG.              ATAKAN ZORBA POINT FIGHTING DR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
GENÇ ERKEK “A”  79 KG.                YUSUF KARAHAN          POINT FIGHTING               GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ
GENÇ ERKEK “A”  84 KG.                ORHAN BEKİR BENLİ    POINT FIGHTING               GAZİMAĞUSA MESLEK LİSESİ
GENÇ ERKEK “A”  89 KG.                YUSUF EFE YETİMOĞLU             POINT FIGHTING               DR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
GENÇ ERKEK “A”  94 +KG.              DURSUN ERKANLI         POINT FIGHTINGGAZİMAĞUSA MESLEK LİSESİ
GENÇ ERKEK(B)                  TARIK YAYAR   KREATİF FORM   20 TEMMUZ FEN LİSESİ
GENÇ KIZ(B)                      BEREN NUR ŞİMŞEKMUSICAL FORM      MERAL VE VEDAT ERTÜNGÜ LİSESİ
GENÇ ERKEK (B)                 HAYDAR CANSI MUSICAL FORMDR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
GENÇ KIZ(B)         55 KG.                  RAYGAN BULUT             POİNT FIGHTING               20 TEMMUZ FEN LİSESİ
GENÇ KIZ(B)         60 KG.                  CEMİLE BULUT               POİNT FIGHTING               GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ
GENÇ KIZ(B)         65 KG.                  DİANA BALTAYEVA       POİNT FIGHTING               NAMIK KEMAL LİSESİ
GENÇ KIZ(B)         70 KG.                  ELİFSU AKINCI                POİNT FIGHTING               NAMIK KEMAL LİSESİ
GENÇ ERKEK(B)   57 KG.                 ALNUR KASSYMBEKOB               POİNT FIGHTING               KURTULUŞ LİSESİ
GENÇ ERKEK(B)   69 KG.                 İBRAHİM ÇEBİ                 POİNT FIGHTING               BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.