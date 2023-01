2023 Yılı Okullararası Kickboks Turnuvası’nda Şampiyonlar açıklandı

2023 Yılı Okullar Arası Kickboks Turnuvası, 13 Ocak 2023 tarihinde, 09.00-16.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda, Küçükler, Yıldızlar, Gençler (A) ve Gençler (B) Kategorilerinde Müzikli Forum ve Point Fighting disiplinlerinde yapıldı.

Küçükler Kategorisinde; Şht. Zeki Salih İlkokulu, Levent Primary School, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu ve Polatpaşa İlkokulu öğrencileri, Yıldızlar Kategorisinde; Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Çanakkale Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu ve Şht. Turgut Ortaokulu öğrencileri, Gençler Kategorisinde; İskele Ticaret Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, GAU TheAmerıcanCollege, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Meslek Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Meral, Vedat Ertüngü Lisesi, Namık Kemal Lisesi ve Kurtuluş Lisesi sporcuları yarıştı.

24 Okuldan 84 sporcunun yarıştığı müsabakalar sonunda şampiyon olan sporculara madalyaları okul öğretmenleri ve KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Şampiyon olan sporcular ve okulları Ek’te görüldüğü gibi olup; şampiyon sporcular Türkiye Okullar Arası Kickboks Şampiyonasında ülkemizi temsil edeceklerdir.

OKULLAR ARASI KİCKBOKS MÜSABAKALARINDA ŞAMPİYON OLAN SPORCULARIN LİSTESİ:

KATEGORİSİ ADI VE SOYADI DİSİPLİNİ OKULU

KÜÇÜK KIZ 32 KG. HAVVA ÜNLÜ POINT FIGHTING ŞHT. ZEKİ SALİH İLKOKULU

KÜÇÜK KIZ 37 KG. TUANA SERİN POINT FIGHTING LEVENT PRIMARY SCHOOL

KÜÇÜK KIZ 47 KG. RÜMEYSA GÜVEN POINT FIGHTING ŞHT. DOĞAN AHMET İLKOKULU

KÜÇÜK ERKEK 28 KG. Aydın ÖZTRAK POINT FIGHTING GÜZELYURT ÖZGÜRLÜK İLKOKULU

KÜÇÜK ERKEK 37 KG. TÜRKER EREN ÖNEYPOINT FIGHTING 23 NİSAN İLKOKULU

KÜÇÜK ERKEK 42 KG. BAYBARS ÖZCÖMERT POINT FIGHTING POLATPAŞA İLKOKULU

KÜÇÜK ERKEK 47 KG. TAHA ERK POINT FIGHTING Ç.O

YILDIZ KIZ 42 KG. İLKSU TORUN POINT FIGHTING ÇANAKKALE ORTAOKULU

YILDIZ KIZ 46 KG. İREM ERDEM POINT FIGHTING ÇANAKKALE ORTAOKULU

YILDIZ KIZ 60 KG. NİSA KILIÇ POINT FIGHTING GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ

YILDIZ KIZ 65 KG. JEYRAN DOVRANOVA POINT FIGHTING ÇANAKKALE ORTAOKULU

YILDIZ KIZ 65 + KG. EMİNE ÖKSÜZ POINT FIGHTING HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ

YILDIZ ERKEK 37 KG. DAĞISTAN KARADEMİR POINT FIGHTING CANBULAT ÖZGÜRLÜK ORTAOKULU

YILDIZ ERKEK 42 KG. ABDULMENNAN GÖĞSÜAÇIK POINT FIGHTING İRSEN KÜÇÜK ORTAOKULU

YILDIZ ERKEK 47 KG. ENES ERDEM POINT FIGHTING ÇANAKKALE ORTAOKULU

YILDIZ ERKEK 52 KG. BABURHAN KARYAGDYYEV POINT FIGHTING İRSEN KÜÇÜK ORTAOKULU

YILDIZ ERKEK 63 KG. UMUT MEHMET ŞAHİN POINT FIGHTING CANBULAT ÖZGÜRLÜK ORTAOKULU

YILDIZ ERKEK 69 KG. MEHMET NACİ ÖZKAN POINT FIGHTING ÇANAKKALE ORTAOKULU

YILDIZ ERKEK 69+ KG.HAMZA BİLAL YILDIRIM POINT FIGHTING ŞHT. TURGUT ORTAOKULU

YILDIZ ERKEK OKAY GÜFTA MUSICAL FORM CANBULAT ÖZGÜRLÜK ORTAOKULU

GENÇ KIZ “A” ZEYNEP KARATAŞ KREATİF FORM 20 TEMMUZ FEN LİSESİ

GENÇ ERKEK “A” MURAT AMRALI KREATİF FORM 20 TEMMUZ FEN LİSESİ

GENÇ KIZ “A” İLAYDA ERDEM MUSICAL FORM NAMIK KEMAL LİSESİ

GENÇ ERKEK “A” ADA BAŞPINAR MUSICAL FORM NAMIK KEMAL LİSESİ

GENÇ KIZ “A” 50 KG. NUR ÇALIŞ POINT FIGHTING İSKELE TİCARET LİSESİ

GENÇ KIZ “A” 60 KG. ELİF BOZKURT POINT FIGHTING BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ

GENÇ KIZ “A” 65 KG. SUMEYRA GÖĞSÜACIK POINT FIGHTINGGAU THE AMERICAN COLLEGE

GENÇ KIZ “A” 70 KG. LALİN ÜNLÜSOYPOINT FIGHTINGGAZİMAĞUSA TÜRK MAARİKOLEJİ

GENÇ ERKEK “A” 63 KG. AZAT HOJAMKULYYEV POINT FIGHTING

GENÇ ERKEK “A” 69 KG. ALİ CAN KONU POINT FIGHTING HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ

GENÇ ERKEK “A” 74 KG. ATAKAN ZORBA POINT FIGHTING DR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

GENÇ ERKEK “A” 79 KG. YUSUF KARAHAN POINT FIGHTING GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ

GENÇ ERKEK “A” 84 KG. ORHAN BEKİR BENLİ POINT FIGHTING GAZİMAĞUSA MESLEK LİSESİ

GENÇ ERKEK “A” 89 KG. YUSUF EFE YETİMOĞLU POINT FIGHTING DR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

GENÇ ERKEK “A” 94 +KG. DURSUN ERKANLI POINT FIGHTINGGAZİMAĞUSA MESLEK LİSESİ

GENÇ ERKEK(B) TARIK YAYAR KREATİF FORM 20 TEMMUZ FEN LİSESİ

GENÇ KIZ(B) BEREN NUR ŞİMŞEKMUSICAL FORM MERAL VE VEDAT ERTÜNGÜ LİSESİ

GENÇ ERKEK (B) HAYDAR CANSI MUSICAL FORMDR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

GENÇ KIZ(B) 55 KG. RAYGAN BULUT POİNT FIGHTING 20 TEMMUZ FEN LİSESİ

GENÇ KIZ(B) 60 KG. CEMİLE BULUT POİNT FIGHTING GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ

GENÇ KIZ(B) 65 KG. DİANA BALTAYEVA POİNT FIGHTING NAMIK KEMAL LİSESİ

GENÇ KIZ(B) 70 KG. ELİFSU AKINCI POİNT FIGHTING NAMIK KEMAL LİSESİ

GENÇ ERKEK(B) 57 KG. ALNUR KASSYMBEKOB POİNT FIGHTING KURTULUŞ LİSESİ

GENÇ ERKEK(B) 69 KG. İBRAHİM ÇEBİ POİNT FIGHTING BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ