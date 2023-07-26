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14 yıllık rekoru tarihe gömdü

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Dünya Yüzme Şampiyonası rekorlarla sürüyor. Kadınlar 200 metre serbestte Avustralyalı MollieO'Callaghan, 14 yıldır kırılamayan rekoru tarihe gömdü

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14 yıllık rekoru tarihe gömdü
Dünya Yüzme Şampiyonası'nda kayıtlara yeni bir rekor daha geçti. 
Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen organizasyona bu kez MollieO'Callaghan damga vurdu.
Avustralyalı sporcu, kadınlar 200 metre serbestte tarihe geçti. 19 yaşındaki yüzücü, 1 dakika 52 saniye 85'lik derecesi ile yeni dünya rekorunun sahibi oldu.
O'Callaghan böylece 2009'dan beri İtalyan FedericaPellegrini'ye ait olan ve 14 yıldır kırılamayan yüzmedeki en eski rekoru da tarihe gömdü.
 
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