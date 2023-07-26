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Beşiktaş, Tirana'yı ağırlayacak

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek

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Beşiktaş, Tirana'yı ağırlayacak
Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkacak.
Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma, S SportPlus'tan canlı yayımlanacak.
Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.
 ARNAVUTLUK TEMSİLCİLERİNE KARŞI 4'TE 4
Beşiktaş, Avrupa kupalarında Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı.
Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı.
2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.
SİYAH-BEYAZLI TAKIM, YENİ SEZON ÖNCESİ 3 HAZIRLIK MAÇI YAPTI
Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 özel maç oynadı.
Siyah-beyazlılar, Almanya'da gerçekleştirilen kamp sürecinde çıktığı bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Fransa temsilcisi Strasbourg (2-1) ile Macaristan ekibi MezökövesdZsory'yi (4-0) mağlup eden Beşiktaş, Almanya'nın Augsburg (1-1) takımıyla da berabere kaldı.
 
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