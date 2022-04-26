Yaz Makyajı Nasıl Olmalı?

Ağırlık yapmayan ten makyajı, ıslak görünümlü farlar ve dudak parlatıcıları tercih ederek oldukça doğal bir görünüm elde edebilirsiniz.



2022 Yaz Sezonu’nda daha hafif renkli ve aydınlık makyaj stilleri ön plana çıkıyor.



Gelin yaz makyajınızda olması gereken adımlara birlikte bakalım.

Parlak Ciltler

2022 yaz makyaj trendleri arasında parlak görünen ciltler ön planda olduğu için fondöten seçiminize dikkat etmelisiniz. Yaz ayları için önemli olan yokmuş gibi, doğal görünen Bb kremler veya ıslak bir bitiş sağlayan cushion fondötenler ile ışıltılı bir cilt elde edebilirsiniz.







Parlak Gözler

2022 makyaj trendleri arasında dudaklardaki ıslak görünüm, gözlerde de kullanılmaya başlıyor. Farınıza doğal yağlar karıştırarak şeffaf gloss görünümü elde edebilirsiniz. Bu farlar yaz makyajınızın vazgeçilmezi olabilir. Ayrıca ten renginize uygun kremsi bir allık tercih ederek hem allık hem far olarak da bunu kullanırsanız; cildinizde sağlıklı ve aydınlık bir görünüm elde edebilirsiniz.







Parlak Dudaklar

Dudaklara ıslak görünüm veren parlatıcılar 2022yaz makyajında da karşımıza çıkıyor. Bu parlatıcılar sayesinde dudaklarınız daha dolgun ve doğal gözükebilir. 2022 makyajında trend renkler arasındaki gül rengi bir parlatıcıyı ister dudağınıza isterseniz farınıza sürebilirsiniz. Hatta higlighter olarak da uygulayarak enerjik bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca renkli dudak nemlendiricilerini sürekli yanınızda taşıyarak hem dudaklarınıza bakım yapabilir ve hem de renkli görünebilirsiniz.







Taranmış Kaşlar

2022 yazında kalemle çizilmiş veya işlem görmüş kaşların yerini taranmış doğal kaşlar alıyor. Sizlerde renkli ve ışıltılı makyajınızı taranmış kaşlarınızla tamamlayarak trendi yakalayabilirsiniz.









