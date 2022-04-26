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Kendisini ABD askeri olarak tanıtarak dolandırdı

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Sahte davranışla para temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Darlington Ezenwa Okeke ve Nyasha Millincent Rusere mahkeme huzuruna çıkarıldı. ti.

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Kendisini ABD askeri olarak tanıtarak dolandırdı
 
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yağız Kol, zanlı Darlington Ezenwa Okeke, zanlı Nyasha Millincent Rusere’in sahte davranışla para temini suçuyla methaldar olduğunu belirtti.
Polis, 13-14 Nisan 2022 tarihinde Türkiye’de yaşayan Arif Oğuz Onur’un Facebook’ta tanıştığı Elle L Wright’in kendisini Suriye’de görev yapan ABD askeri olarak tanıtıp, Türkiye’ye yerleşip, getireceği paranın gümrük vergisini ödemek maksadıyla, Arif Oğuz Onur’a ait 38 bin 500 TL parayı zanlı Nyasha Minlincent’in hesabına yatırılmasının sağlandığını anlattı.
Polis, yürütülen soruşturma kapsamında etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlıların 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

 
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