Son zamanların trend saç modeli: Afrika örgüsü

Son dönemlerde güzel görüntünün yanına rahat kullanılan saç modelleri de tercih edilmeye başlandı. Uzun süre kullanımından dolayı Afrika örgüsü bayağı rağbet görüyor.

Afrika örgüsü son zamanların en çok tercih edilen ve beğeni toplayan saç modeli! Özellikle yaz aylarında saçlarında değişiklik isteyen pek çok kişi bu saç modelini yaptırıyor. Hem güzel bir görünüme sahip olması hem de uzun süre kullanılması sebebiyle afrika örgüsünü tercih edenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Peki, nedir bu afrika örgüsü?

Afrika Örgüsü Nedir? Afrika örgüsü, en genel ifade ile saça sentetik saçların eklenmesi ve bu saçların örülmesine verilen isim olarak tanımlanabilir. Bu saç modeli uzun yıllardır kullanılıyor ve pek çok kişi tarafından biliniyor olsa da modasının asla geçmemesi sebebiyle dikkat çekiyor. Her yıl mutlaka moda olan afrika örgüsü, çeşitli tasarımlarla gerçekleştirilebiliyor. Bu nedenle afrika örgüsüne yalnızca bir saç örgüsü olarak bakmamak, ayrıca bir sanat olarak görmek gerekiyor. Kişinin kendi isteği doğrultusunda farklı renklerde, uzunluklarda, incelik ve kalınlıklarda bu modelin gerçekleştirilmesi mümkün. Yani, kısa bir özetle afrika örgüsü, yalnızca bir örgü denilerek geçilemeyecek kadar model ve detay içeriyor. Afrika Örgüsü Ne Kadar Süre Kullanılabilir? Bu saç modeli kişiden kişide değişim gösteren saç modellerinden bir tanesi. Alanında uzmanlaşmış olan kuaförlerin açıklamalarına göre afrika örgüsü doğru tekniklerle ve kaliteli malzemelerle yapıldığında üç ay kadar kullanım süresine sahip. Ancak bu aşamada saça bakım yapmak ya da doğru tekniklerle kullanmak son derece önem arz ediyor. Amatör kişiler tarafından yapılan, kaliteli malzemeler kullanılmadan örülen ya da doğru bir şekilde bakımı gerçekleştirilmeyen afrika örgüleri ise yalnızca birkaç hafta kullanılabiliyor. Bu nedenle saçına afrika örgüsü yaptırmak isteyenler saçlarının dökülmemesi, yıpranmaması ya da kötü bir görünüme sahip olmaması için mutlaka profesyonel kişilerden yardım almalı. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda ve kaliteli bir yerde uygulama gerçekleştirildiği farz edildiğinde bu saç modelinin üç aya kadar kullanılması mümkün.







Afrika Örgüsü Saçın Dökülmesine Neden Olur Mu? Afrika örgüsü yaptıranları ya da yaptırmaya karar verenleri korkutan ve kararsızlığa sürükleyen bir diğer konu ise bu saç modelinin saç dökülmesine sebep olup olmadığı oluyor. Çoğu zaman olumsuz bir algı oluşsa da profesyonel bir şekilde yapılan afrika örgüsü saç dökülmesine neden olmuyor. Kaliteli malzemeler kullanıldığında saç yıpranmazken, doğru teknikler ile örgü işlemi gerçekleştirildiğinde de saçın kopması engelleniyor. Bu nedenle saçına afrika örgüsü yaptırmak isteyenlerin bu konuda herhangi bir endişe duymasına gerek yok. Afrika örgüsü, en genel ifade ile saça sentetik saçların eklenmesi ve bu saçların örülmesine verilen isim olarak tanımlanabilir. Bu saç modeli uzun yıllardır kullanılıyor ve pek çok kişi tarafından biliniyor olsa da modasının asla geçmemesi sebebiyle dikkat çekiyor. Her yıl mutlaka moda olan afrika örgüsü, çeşitli tasarımlarla gerçekleştirilebiliyor. Bu nedenle afrika örgüsüne yalnızca bir saç örgüsü olarak bakmamak, ayrıca bir sanat olarak görmek gerekiyor. Kişinin kendi isteği doğrultusunda farklı renklerde, uzunluklarda, incelik ve kalınlıklarda bu modelin gerçekleştirilmesi mümkün. Yani, kısa bir özetle afrika örgüsü, yalnızca bir örgü denilerek geçilemeyecek kadar model ve detay içeriyor.Bu saç modeli kişiden kişide değişim gösteren saç modellerinden bir tanesi. Alanında uzmanlaşmış olan kuaförlerin açıklamalarına göre afrika örgüsü doğru tekniklerle ve kaliteli malzemelerle yapıldığında üç ay kadar kullanım süresine sahip. Ancak bu aşamada saça bakım yapmak ya da doğru tekniklerle kullanmak son derece önem arz ediyor. Amatör kişiler tarafından yapılan, kaliteli malzemeler kullanılmadan örülen ya da doğru bir şekilde bakımı gerçekleştirilmeyen afrika örgüleri ise yalnızca birkaç hafta kullanılabiliyor. Bu nedenle saçına afrika örgüsü yaptırmak isteyenler saçlarının dökülmemesi, yıpranmaması ya da kötü bir görünüme sahip olmaması için mutlaka profesyonel kişilerden yardım almalı. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda ve kaliteli bir yerde uygulama gerçekleştirildiği farz edildiğinde bu saç modelinin üç aya kadar kullanılması mümkün.Afrika örgüsü yaptıranları ya da yaptırmaya karar verenleri korkutan ve kararsızlığa sürükleyen bir diğer konu ise bu saç modelinin saç dökülmesine sebep olup olmadığı oluyor.Bu nedenle saçına afrika örgüsü yaptırmak isteyenlerin bu konuda herhangi bir endişe duymasına gerek yok.



Afrika Örgüsünün Avantajları Nelerdir?

Afrika örgüsünü uzun süre kullanan kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda afrika örgüsünün avantajları şu şekilde sıralanabiliyor;

Afrika örgüsü yapıldığında saç kabarıklığı ortadan kalkıyor. Saça her gün işlem yaptırmaya gerek kalmıyor.

Saça kolay bir şekilde model verilebiliyor.

Saç boyatmaya gerek kalmadan saça istenilen renk verilebiliyor.

Afrika örgüsü uzun süre kullanılabilecek bir saç modeli olduğu için yüksek ücretler ödeyerek tekrar yaptırmak gerekmiyor. Bütçe dostu olması da afrika örgüsünün avantajları arasında yer alıyor.



Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda afrika örgüsünün pek çok avantajının bulunduğundan söz etmek mümkün. Ancak afrika örgüsünün herkes tarafından bilinen bir adet de dezavantajı bulunuyor. Bu dezavantaj ise saça örgü yapılırken sentetik saçlar eklendiği için örgü saçın ağırlaşmasına neden olabiliyor.





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