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Les Ambassadeurs Otel’de coşku dolu bayram

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Les Ambassadeurs Otel’de coşku dolu bayram
 
 
Les Ambassadeurs Otel’de bayram coşkusu bir başka yaşandı. Türkiye’nin ünlü sanatçıları Hande Yener ve Yavuz Bingöl, yazlık açık hava sahnesinde peş peşe verdikleri konserlerle Les Ambassadeurs konuklarına doyasıya bir bayram yaşattı.


 




Kurban Bayramı’nın ikinci gecesi Les Ambassadeurs Otel’de sahne alan ümlü pop yıldızı Hande Yener, özel mor elbisesi ve ikonik tarzıyla dikkat çekerken, bitmek bilmeyen enerjisiyle herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı.








Şarkılarını sahneden inip konukların arasında da söyleyen Hande Yener’e adeta sevgi seli vardı.
Konuklar gece boyunca Hande Yener ile selfie çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı, şarkılar hep bir ağızdan söylenirken, coşku hiç eksik olmadı.
Öte yandan Les Ambassadeurs Otel’de bayramın üçüncü gecesi ise Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Yavuz Bingöl sahne aldı.







Gece boyunca seslendirdiği türkülerle izleyenlerini mest eden  Yavuz Bingöl, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Dillerden düşmeyen birçok türküyü meşhur elektronik sazını çalarak davul zurna eşliğinde söyleyen Bingöl, eğlence severlere türkü dolu bir gece yaşattı.


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