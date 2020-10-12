Saçınızın Sağlıklı Olup Olmadığını Kontrol Etmenin 4 Yolu

Hava kirliliği, vitaminsizlik, beslenme düzeni ve daha birçok nedenle saçlar yıpranıyor. Saç sağlığı ise son derece önemli. Çünkü sağlıksız saçların kökü zayıflayarak kopuyor ve bu da saç dökülmelerine neden oluyor. Saç dökülmesi ise pek çok kişinin yaşadığı bir sorun.

Sağlıklı saçlar için doğru bakım çok önemli. Peki sizin saçınız ne kadar sağlıklı?

Ancak uygun saç bakımıyla saç dökülmelerinin önüne geçilebilir. Saçınızın sağlıklı olup olmadığını, dökülmelere nelerin neden olduğunu öğrenmek için birçok farklı yöntem var. Bu içeriğimizde de saçlarınızın sağlıklı olup olmadığını kontrol etmenin 4 yolundan bahsedeceğiz. Keyifli okumalar!

1. Folikül testi



Saçınızın genel olarak sağlıklı olup olmadığını ve saç dökülmesinin endişelenmenize gerek olmayan bir şey olup olmadığını anlamak için öncelikle saç köklerinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl yaparsınız?

– Birkaç tel saçınızı koparın, köklere yakın bir noktadan koparmaya özen gösterin ve saç folikülünüzü yani kökünü inceleyin. Bir saç telinin normal kökü ampul şeklinde olmalıdır. Saç kökünüz ampul şeklindeyse bu saç köklerinizin sağlıklı olduğu anlamına gelir. Ancak zayıf görünüyorsa bu saçınızın bakıma ihtiyacı olduğu anlamına gelir.

Saç köklerinizi nasıl güçlendirirsiniz?

Bir çalışma Akdeniz diyetinin saç dökülmesi riskini azalttığını gösteriyor. Öte yandan saç köklerini zayıflatabileceğinden uyurken saçınızı toplamaktan kaçının. Bunun yanı sıra saç dökülmesine vitamin eksikliği de sebep olabilir. Bu nedenle doktorunuza danışıp bir kan testi yaptırabilirsiniz.

2. Sink testi



Bu test saçınızın ne kadar kırılgan bir yapıda olduğunu ölçer. Sağlıklı saçlar oldukça sağlamdır, zarar görmüş saç ise sıvıyı hızla emer. Testi gerçekleştirmek için aşağıdakileri yapın;

– Başınızın üst, arka ve her iki tarafı gibi farklı yerlerinden saçınızın birkaç telini koparın.

– Saç tellerini bir bardak suya bırakın. Tamamen sağlıklı saç telleri su yüzeyinde kalır, nispeten sağlıklı olanlar biraz aşağı iner ve hasarlı olanlar tamamen batar.

Kırılgan yapıdaki saçları nasıl onarırsınız?

– Çeşitli yağlar saçların nemini geri kazanmasına ve daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Hint yağı, hindistan cevizi yağı ve aloe vera gibi yağlar saçlarınız için faydalıdır.

– PH dengesini ayarlamak için saçınıza elma sirkesi de sürebilirsiniz.



3. Çekme testi



Bu testin amacı ise saçınızın elastikiyetini kontrol etmek. Sağlıklı saçlar esnek ve güçlü bir yapıya sahiptir. Bu testi tapmak için;

– Bir tutam saçı dikkatlice çekin.

– Çektiğiniz saçı bıraktığınızda gerilir geri giderse, sağlıklıdır. Kolayca kırılırsa, oldukça zayıftır.

Saç elastikiyetinizi nasıl geri kazanırsınız?

– Saçınızın doğal olarak kurumasına izin verin. Kurutma makinesinden çıkan ise saçın elastikiyetine zarar verir.

– Saçınıza jojoba yağı ile masaj yapın.

4. Pürüzsüzlük testi





Bu test ile saçınızın hasar görüp görmediğini belirleyebilirsiniz. Yapmanız gerekenler;

– İşaret parmağınız ve orta parmaklarınız arasına bir saç teli sıkıştırın.

– Yukarıdan köke doğru parmaklarınızın arasından kaydırın. Saçınızın düzensiz ve sert olduğunu hissediyorsanız saçlarınız zarar görmüş demektir. Saçlarınız pürüzsüz bir şekilde kayıyorsa sağlıklıdır.

Hasar görmüş saçlar nasıl tedavi edilir?

Bunun için keratin bakımını deneyebilirsiniz. Keratin bakımı saçı yumuşatır, elektriklenmeyi azaltır ve saçın parlamasını sağlar.

– Boyama, maşa ve fönlemeyi işlemlerini sınırlayın.

– Saçınızı pirinç suyuyla durulamayı deneyin. Araştırmalar bunun saçı koruduğunu gösteriyor.