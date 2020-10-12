banner480
banner69
Birbirinden Lezzetli Lahmacun Tarifleri
Birbirinden Lezzetli Lahmacun Tarifleri
16 0
Kaysu anısına yarıştılar
Kaysu anısına yarıştılar
11 0
 
Esnafın ağladığı video viral oldu
Esnafın ağladığı video viral oldu
15 0
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
20 0
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
26 0
Sterlin uçuyor
Sterlin uçuyor
56 0
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
27 0
banner529

Tarihin en düşük katılımlı seçimi

banner476

Tarihin en düşük katılımlı seçimi
Seçime katılım oranı yüzde 58.21 oldu. Yani seçmenin yüzde 41.8’i sandığa gitmedi. Bu rakam KKTC seçimler tarihinin en düşük katılımlı seçimi oldu.
KKTC’de 2010 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 75’ti. 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimine ise yüzde 62.5 katılım olmuştu.
2018 yılında yapılan genel seçimlerde ise katılım oranı yüzde 66.27 idi.
Pandemi sürecinin bunda ne denli etkili olduğu bilinmiyor. 
Ancak toplam 3500 kişinin karantina merkezlerinde bulunması, salgın nedeniyle sandığa gitmeyi riskli gören kesimlerin oy kullanmaması, yurt dışında olup ülkeye gelemeyenlerin oluşu ve siyasete olan güvenin yitirilmesi, bu oranın düşük kalmasına neden olduğu belirtiliyor.
 
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.