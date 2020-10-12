Tarihin en düşük katılımlı seçimi

Seçime katılım oranı yüzde 58.21 oldu. Yani seçmenin yüzde 41.8’i sandığa gitmedi. Bu rakam KKTC seçimler tarihinin en düşük katılımlı seçimi oldu.

KKTC’de 2010 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 75’ti. 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimine ise yüzde 62.5 katılım olmuştu.

2018 yılında yapılan genel seçimlerde ise katılım oranı yüzde 66.27 idi.

Pandemi sürecinin bunda ne denli etkili olduğu bilinmiyor.

Ancak toplam 3500 kişinin karantina merkezlerinde bulunması, salgın nedeniyle sandığa gitmeyi riskli gören kesimlerin oy kullanmaması, yurt dışında olup ülkeye gelemeyenlerin oluşu ve siyasete olan güvenin yitirilmesi, bu oranın düşük kalmasına neden olduğu belirtiliyor.





