Renkli, Cesur ve Çarpıcı Dokunuşlar: 2021 Makyaj Trendleri

1. Kırmızı ve turuncu dudaklar 2021’de sıklıkla karşılaşacağımız bir görünüm olacak

Size iyi bir haberimiz var. Ruj, 2021 makyaj trendleri arasında uzun zamandır beklenen geri dönüşünü yapacak. Bu sezonun en moda rengi, mat bir yüzeyde sıcak, turuncu tonlu koyu kırmızı ruj. Üstelik görünümünüzü bronz yanaklar ve kabarık kaşlarla eşleştirmek size yeni trend için bonus puan kazandırıyor.

2. Elektrik mavisi eyeliner çarpıcı bakışlar için birebir

Bu yıl da cesur, grafik göz kalemi trendi hiçbir yere gitmiyor, bize güvenebilirsiniz. Normal siyah likit göz kaleminizi, parlak mavi bir eyeliner ile değiştirin ve belirgin bir kedi gözü çizmek için kullanın, ardından tüm görünümünüzü aydınlatmak için göz kapaklarınızın iç köşelerine ufak bir miktar ışıltılı pigment dokundurun: Çarpıcı bakışlarınız hazır!

3. Lavanta göz kapağı trendi hoşunuza gidebilir

2021 makyaj trendleri arasında mor göz makyajı hak ettiği değeri sonunda görüyor bizce. Dumanlı bir göz makyajı yapın. Ardından göz kapaklarınızı koyu mor bir gölge ile belirginleştirin. Daha sonra kirpik çizgileriniz ve gözlerinizin iç köşelerini ışıltılı bir lavanta pigmenti ile aydınlatın.

4. Şeftali dudaklar, naturel görünüm sevenlerin hoşuna gidecek

Yumuşak, kolay ve son derece tercih edilebilir bir görünüm olan şeftali rengi dudak trendinin günlük kullanım için mükemmel olduğunu söyleyebiliriz. Size soft ayrıca şık bir hava katacağına emin olabilirsiniz. Siz de dolgun, nemli ve çarpıcı bir etki yaratmak için bahsedeceğimiz formülü seçebilirsiniz; en sevdiğiniz şeftali rengi krem veya mat rujunuzun üstüne biraz pudra serpiştirin sonra fırça ile karıştırın ve uygulayın. Görünümünüz hazır. Naturel ve çekici hissedeceksiniz, bize güvenebilirsiniz.

5. Menekşe kirpikler geri dönen trendler arasında

Mor göz makyajı efsanesinin geri geldiğini söylemiştik. Eğer dramatik, mor, dumanlı bir gözle ilgilenmiyorsanız, bunun yerine bu mor kirpik görünümünü önerebiliriz. Kirpiklerinize iki ila üç kat parlak mor ya da mavi maskara sürün. Keyifli bir rock festivali için hazırsınız! Eğlenmenize bakın.

6. 2021 makyaj trendleri arasında, Berry görünümlü dudaklar da var

Siz de sürdüğünüz rujun, saatlerce bozulmadan kusursuz bir şekilde durmasını istiyorsanız bu trend ilginizi çekebilir. Dudaklarınıza dokundurduğunuz dut rengi ruj ile kalıcı bir etki yakalamanız mümkün. İşin püf noktası ise ruju tamamen sürmemek. Sadece dudaklarınıza biraz dokundurun ve parmak uçlarınızla yayın. Üstelik pudralayarak sabitlemeniz, makyajı daha kalıcı hale getirecektir.

7. Parlak gözler ve dudakları 2021’de sıklıkla göreceğiz gibi duruyor

2021 makyaj trendleri arasında olan parlak göz ve dudak makyajına bakalım şimdi de. Gözlerinize ve dudaklarınıza nötr bir renk kullanın (elmacık kemiklerinize biraz daha yoğun sürebilirsiniz) ve görünümü parlak kılmak için çok amaçlı bir highlighter ile tamamlayın. Simler ile çarpıcı bir görüntü elde edebilirsiniz fakat dozu fazla kaçırmamanızı tavsiye ederiz.