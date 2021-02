Near East Bank, kısmi karantina kuralları çerçevesinde bankacılık işlemlerini dijital ortamda kolaylaştırıyor

Tüm dünyada ve ülkemizde etkisi devam eden Koronavirüs pandemisine karşı yerel vakaların artması ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan önlem kararları doğrultusunda hükümet tarafından uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı çerçevesinde Near East Bank, bankacılık hizmetlerinin devam etmesi için internet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmetleri ile müşterilerin işlem yapabilmelerini kolaylaştırıyor. Çalışanları ve tüm teknolojik altyapısı ile Koronavirüse karşı dirençli ve her daim hazır olan Near East Bank, her zaman olduğu gibi bu süreçte de müşterilerinin yanında olmayı sürdürüyor.

Bu güne kadar teknolojiye yaptığı kesintisiz yatırımları ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyan Near East Bank, müşterilerine tek elden bankacılık hizmetlerini gerçekleştirebilecekleri ve tüm kanalların birbiriyle iletişimde olduğu bir bankacılık dünyası oluşturdu. Geçtiğimiz yıl mart ayında girilen karantina döneminde özellikle Near East Bank dijital kanallarına yoğun ilgi göstererek tüm işlemlerini Near East Mobil ve İnternet Bankacığı ile evlerinde sağlıklı bir şekilde gerçekleştiren müşterilerin yine kısmi karantina döneminde de bu kanalları kullanarak işlem yapabilmelerine olanak sağlıyor. Mobil ve internet bankacılığı ile şubeye gitmeden evden bankacılık işlemleri yapılabiliyor. Ayrıca, ada genelinde 51 ATM si ve 151 CardPlus ortak ATM’si ile hizmet veren Near East Bank, yaygın kiosk ağı ile de birçok ödemenin kiosk cihazları kullanılarak 7/24 yapılabilmesini sağlıyor.

Bankacılık işlemlerinde alternatif dağıtım kanalı olarak giderek artış gösteren internet bankacılığı sayesinde de hizmetlerin devam etmesi sağlanıyor. Pandemi döneminde evden çıkmaya gerek olmadan; fatura ödemeleri, kart borcu ödeme; bakiye ve taksit sorgulamaya kadar birçok işlem yapılabiliyor. Müşterilere işlemlerini 24 saat gerçekleştirebilme ve portföylerini 24 saat boyunca kontrol altında tutabilme özgürlügü tanıyan internet bankacılığı sayesinde de Near East Bank şubelerinde oluşan insan trafiğini de en aza indirerek bulaş riskine karşı önlem de almış oluyor.