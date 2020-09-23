Hangi yüz tipine hangi kahkül

Bir kadının saç şekillendirmesinde en önemli detaylardı biri kahkül diyebiliriz. İlk başta size çok basitmiş gibi gelebilir ama görünümü yüzde yüz etkileyen çok önemli bir detaydır. Kuaförden yardım alabileceğiniz gibi kendinizde yüzünüze uygun kahkül modelini kesebilirsiniz.



Çok düzgün olsun derseniz ve de maddi sıkıntınız yok ise kuaförden yardım alabilirsiniz. Aksi durumda siz kendiniz deneyip uygun bir görünümde verebilirsiniz. Sözcükleri fazla uzatmadan temel noktalar üzerinde detaylara bakalım. Tüm yüz tiplerine göre kahkül modelleri!

Yüz Şekline Uygun Kahkül İçin Bilmeniz Gerekenler

Bildiğiniz gibi bayanları kahkül son derece dinamik ve taze gösterir. Ayrıca kendinize seksilik katmak istiyorsanız bu görünümü kesinlikle denemelisiniz. Ayrıca yüz kusurlarını gizlemek içinde çoğu bayan tarafından kullanılıyor ve de gerçekten etkili sonuç veriyor. Bu noktada önemli olan yüz şeklinizi bilip buna uygun bir görünüm bulmalısınız. Her önünüze geleni maalesef deneyemezsiniz. Çünkü yüz yapısı herkesin birbirinden farklıdır. Aşağıda her yüz tipi için hangi modellerin yakışacağını tek tek sıraladık. Eğer aşağıdaki önerilerimize kulak verirseniz siz bile kendinizi tanıyamayacaksınız. Bu noktaya da değinmeden geçmeyeyim. Burun şeklinizin de son derece önemli olduğunu bilemelisiniz. Uygun kakül için burun yapısının da uyumu son derece önem arz etmektedir.

1.Yuvarlak Yüzler İçin Öneriler

Yuvarlak yüz yapısına sahipseniz yüzün yuvarlaklığını azaltarak daha soft göstermektir. Bu şekilde yüzünüz en iyi görünümü almaktadır. Bunun içinde yapmanız gereken uzun ve gözlerinize kadar uzanan kahkül modeli olmalıdır. Çok kısa seyrek ince görünümler bu yüz tipine yakışmaz. Gerçekten bu sonuçlar uzman kuaförler tarafından denendikten sonra belirlenmiştir. Bu konuda emin olabilirsiniz. Deneyin farkını görün. Bu şekilde bir moda ikonu gibi görülebilirsiniz ve de bakışlarınızı üzerinizde toplayabilirsiniz. Ayrıca seksi görünmekse amacınız kesinlikle deneyin.

2.Kare Yüzlere Uygun Kahkül

Çok sivri bir görünüm göze hoş gelmez bunu kırmak içinde iyi modellenmiş bir öneri olmalıdır. İşte size tüyomuz ortadan ayrılmış ya da yandan ayrılmış ince uçlu olmalıdır. Bu şekilde bir model en iyi sonucu vermektedir. Diğer bir alternatif ise kalın tutamlı saçları alnın iki tarafına alıp uç kısımlarını ince kestirebilirsiniz.

3.Oval Yüzlere Uygun Kahkül Modelleri

Oval yüz en uygun biçime ve şekle sahiptir. Bu bayanlar bu noktada kendilerini şansı hissedebilirler. Neden diye soracak olursanız çünkü kahkülünüzü nasıl kestirirseniz kestirin yüzünüze yakışacaktır. Burada dikkat etmeniz gerek boy, kilo ve tarzınızdır. Çünkü bu üç durumda sizin görünüşünüz etkiler. Kaşla kirpik arasında bırakacağınız kakül stilleri de size çok tatlı görünüm verecektir. Ayrıca denendikçe en iyi yakışanı da bulabilirsiniz.

4.Üçgen Yüzlüler İçin Uygun Modeller

Farklı bir isimle ters üçgende denmektedir. Dar bir çene yapısı bu yüz yapısında dikkat çeken ayrıntıdır. Bundan dolayı saç modeli de çok önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüz yapısının özelliğinden dolayı saçların uçlarına bol hacim kazandırmalıyız. Daha orantılı kesimler tercih etmeliyiz. Ayrıca katsız kesimlerden, düz ve kısa saç stillerinden uzak durun.

5.Dar Alınlar İçin Uygun Kahküller

Alnımızın büyük görünmesi kadar küçük görünmesi de dezavantajdır. Küçük alınlar simetrik bir görünüm vermez bunu dengelemek için kahkül imdadımıza yetişecektir. kahkülü yana ayırarak asimetrik bir kesimle elmacık kemiklerine uzanan bir görünüm vermek harika ötesi olacaktır. Kesinlikle düz uzanan stiller tercih etmeyin bu şekilde yüzünüz kafanızdan çok daha büyük görünebilir.

6.Geniş Alınlır İçin Kahkül Modelleri

Geniş bir alın demek yüzün daha fazla alana oturması demektir. Çoğu zamanda daha büyük bir görünüm anlamına gelir. Bu noktada gerçekten çok etkili öneri kesinlikle kahküldür. Eğer geniş alınlı bir bayansanız kahkülleri kesinlikle kullanmalısınız.

7.Kalp Yüzlü Kadınlar için Fikirler

Bu yüz tipi uzun çeneye ve dar bir alına sahiptir ama yüz geniş yapıdadır. Daha oval bir görünümlü model bulmalıyız. Kaşların altına kadar uzanan kahküller bu yüz tipine harika yakışır. Yine ortadan ayrılmış modellerde güzel bir görünüm oluşturur.

8.Uzun Yüzlere Uyum Sağlayan Fikirler

İşte gerçekten kahkülün olmazsa olmazı olduğu yüz tipi uzun yüzler. O uzun yüzünü orantılı bir şekilde göstermek istiyorsanız bunun çaresi kahkülden geçiyor. Ayrıca kahkülün modeli de çok fazla önemli değildir. Önemli olan yüzü orantılı bir şekilde göstermektir. Düz uzun kahküller, ortadan iki yana ayrık kahküller en çok yakışanlardır.