banner480
banner69
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
21 0
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
25 0
 
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
297 0
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
28 0
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
16 0
Jimny'ye ticari araç kimliği
Jimny'ye ticari araç kimliği
59 0
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
106 0
banner460

Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne anlamlı katkı

banner476

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesinin giriş ve danışma kısmı hayırsever iş insanı Demet Şahin tarafından yenilendi.

Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne anlamlı katkı
 
 
Katkıları nedeniyle teşekkür ederek plaket takdiminde bulunan Başhekim Dr.Adil Özyılkan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesine yapılan en geniş vizyonlu yardımlardan biri olduğuna dikkat çekti.
Sağlığa katkının topluma katkı anlamına geldiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne ülkenin dört bir yanından halkımızın gelerek sağlık hizmeti aldığını belirtti.
Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, halkımızın daha ferah ve daha konforlu hizmet alabilmesi amacıyla yapılan bu katkının takdire şayan olduğunu belirten Bakanı Pilli, giriş kısmına yapılan değişiklikleri incelediğini ve iş insanı Demet Şahin’e teşekkürlerini sunduğunu kaydetti.


Bir ay süren yenileme projesi kapsamında, giriş kısmı hijyen kuralları çerçevesinde modern bir bakış açısıyla yeniden dizayn edildi. Bu çerçevede zemin antibakteriyel malzeme ile kaplandı. Danışma bölümü halkımızın rahatlıkla hizmet alabilmesi için komple yenilenirken, çalışanların daha sağlıklı ve iyi hizmet verebileceği şekilde tasarlandı.
Ayrıca danışma bölümünde hem çalışanları, hem de halkımızı koruma amaçlı virüs koruma önlemleri alındı. Duvarlar kalp sağlığının öneminin vurgulanması için led ışıklı kalp ve nabız şekilleri ile donatılırken, kalp şekillerinin içine Covid-19 bilgilendirme panoları yerleştirildi. Kolonlar ise genel tasarıma uygun olarak led ışıklar yerleştirilerek yeniden şekillendirildi.
Bekleme bölümü koltukları hijyen kuralları çerçevesinde üretilen koltuklardan seçilirken, bu alana iki adet bilgilendirme amaçlı TV üniteleri yerleştirildi.


 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.