Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne anlamlı katkı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesinin giriş ve danışma kısmı hayırsever iş insanı Demet Şahin tarafından yenilendi.

Katkıları nedeniyle teşekkür ederek plaket takdiminde bulunan Başhekim Dr.Adil Özyılkan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesine yapılan en geniş vizyonlu yardımlardan biri olduğuna dikkat çekti.Sağlığa katkının topluma katkı anlamına geldiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne ülkenin dört bir yanından halkımızın gelerek sağlık hizmeti aldığını belirtti.Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, halkımızın daha ferah ve daha konforlu hizmet alabilmesi amacıyla yapılan bu katkının takdire şayan olduğunu belirten Bakanı Pilli, giriş kısmına yapılan değişiklikleri incelediğini ve iş insanı Demet Şahin’e teşekkürlerini sunduğunu kaydetti.Bir ay süren yenileme projesi kapsamında, giriş kısmı hijyen kuralları çerçevesinde modern bir bakış açısıyla yeniden dizayn edildi. Bu çerçevede zemin antibakteriyel malzeme ile kaplandı. Danışma bölümü halkımızın rahatlıkla hizmet alabilmesi için komple yenilenirken, çalışanların daha sağlıklı ve iyi hizmet verebileceği şekilde tasarlandı.Ayrıca danışma bölümünde hem çalışanları, hem de halkımızı koruma amaçlı virüs koruma önlemleri alındı. Duvarlar kalp sağlığının öneminin vurgulanması için led ışıklı kalp ve nabız şekilleri ile donatılırken, kalp şekillerinin içine Covid-19 bilgilendirme panoları yerleştirildi. Kolonlar ise genel tasarıma uygun olarak led ışıklar yerleştirilerek yeniden şekillendirildi.Bekleme bölümü koltukları hijyen kuralları çerçevesinde üretilen koltuklardan seçilirken, bu alana iki adet bilgilendirme amaçlı TV üniteleri yerleştirildi.