Evde Burun Küçültme Egzersizleri

Kemerli, yamuk, kalın veya sarkık burunlar için etkili olan burun egzersizleri.

Burun Küçültme Egzersizleri

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Burun İnceltme Egzersizleri:

Burun Kaldırma Egzersizi:

Burun Düzleştirme Egzersizi:

Burun Daraltma Egzersizi:

1: Her iki elinizin orta parmağı ile burnunuzun üst kısmından kaş bölgenizin başladığı alana kadar hafif bası olacak şekilde masaj yapmalısınız. Ortalama olarak sabah ve akşam 5’er dakika yapmanız yeterlidir.Diğer bir egzersizde burun deliklerini kapatmak. Başparmağınızla önce sağ burun deliğinizi kapatıp sol burun deliğinizle nefes alın ve 5 saniye bekleyip bırakın. 5 saniye sonunda aynı hareketi sol burun deliğinizi kapatarak uygulayın. Her iki burun deliğiniz için 5’er defa sabah ve akşam uygulamalısınız.İşaret ve orta parmağınızı resimdeki gibi burnunuzun yanlarına koyun ve dudaklarınızı ileriye doğru gerdirip parmaklarınızı elmacık kemiğine doğru gerdirin. 3’üncü hareketimizi 3 dakika boyunca sabah ve akşam mutlaka uygulayın.4: İşaret ve baş parmağınızın ucu ile burun derinizi hafifçe yukarıya doğru çektirin. Bu hareketi yaparken hafif bası uygulayın ve 5 dakika boyunca sabah ve akşamları tekrarlayın.Başparmak ve işaret parmağınız ile burun bölgenizin üst tepe noktasını çekerek masaj yapın. 2 – 3 dakika boyunca sabah ve akşamları masaj uygulamanız yeterlidir.6: Hareket olarak temsil edilmese de buz koymanın oldukça faydası vardır. Burun egzersizi sonrasında burun bölgesinde oluşabilecek morluk ve şişmelerin önlenmesini sağlar. Bu hareketler sonucunda hala kızarma ve morluklar görülüyorsa hareketleri uygulamaktan kaçının.Elinize bir miktar yağ sürün ve iyice yedirin. Yağlı olan parmaklarınız ile burnunuzun üst kısmından başlayarak dairesel hareketler uygulayarak yavaş yavaş masaj uygulayın. Bu hareket kıkırdağın incelmesine ve şekillenmesine yardımcı olacaktır. Bu hareketi kıkırdağa çok az baskı uygulayarak yapmalısınız, burnunuza zarar vermemek için hafif dokunuşlar yeterlidir.Parmağınızı kullanarak sağ burun deliğinizi tıkayın ve sol kısımdan nefes alın ve 5’e kadar sayarak nefesinizi tutun. 1 Saniye sonra nefesinizin tamamını vererek bu hareketi tekrarlayın. Daha sonra diğer burun deliğinizi tıkayın ve aynı işlemi tam tersi şekilde uygulayın. İki burun deliğiniz içinde 7.5 dakikadan toplam 15 dakika bu egzersizi uygulayın.Yapmanız gereken gülümsemek ve sonrasında burun içindeki kasların yardımı ile burunu yukarı doğru hareket ettirmek. günlük 20 – 30 set yapmanız yeterli.Bir elinizin iki parmağı ile burnunuzu ortadan sabitleyin. Diğer elin bir parmağı ile burun ucunu geriye doğru itin. Ağzınız kapalı iken yutkunuyormuş gibi hareketler yapın. Günlük 20 – 30 kez tekrarlamanız yeterli.