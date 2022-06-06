banner762
banner815
İtfaiyeden yangın uyarısı
İtfaiyeden yangın uyarısı
10 0
Hani havalar ısınınca fiyatlar düşecekti
Hani havalar ısınınca fiyatlar düşecekti
21 0
 
35 0
Belediyelerin tercihi de cimnastikçiler
Belediyelerin tercihi de cimnastikçiler
14 0
Güzelyurt bölgesi esnafları onur gecesinde buluştu
Güzelyurt bölgesi esnafları onur gecesinde buluştu
52 0
Yalova’da Altınkaya dönemi
Yalova’da Altınkaya dönemi
18 0
Yeniboğaziçi'nde yangın panik yarattı
Yeniboğaziçi'nde yangın panik yarattı
9 0
banner797
banner854

İki gün daha yer yer sağanak yağmur bekleniyor

banner476

banner825
İki gün daha yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Havanın yarından itibaren az bulutlu, yer yer yağmurlu olması bekleniyor. Sabah saatlerinde de sis ögörülüyor.

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın ve çarşamba günü az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Çarşamba günü sabah saatlerinde yer yer sis de etkili olacak.

Perşembe günü sabah saatleri sisli hava etkisini sürdürecek, ancak yağmurlu hava yerini cuma gününe kadar açık ve az bulutlu havaya bırakacak.

Hafta sonundan pazartesine kadar ise hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının, genellikle iç kesimlerde 31- 34 derece, sahillerde ise 27– 30 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.                   

Rüzgâr, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.                                                                                                      

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.