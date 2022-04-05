Sağlıklı ve Birbirinden Lezzetli 5 Yulaflı Tarif

Genel yanılgının aksine birşeyin lezzetli olması için illa sağlıksız olmasına gerek yok. Birbirinden lezzetli yulaf tarifleriyle kilonuzu koruyabilir, verebilir ve sağlıklı kalabilirsiniz!
Lotus Kremalı ve Çilekli Yulaf Lapası
Malzemeler
Dilenen miktarda çilek
Bir yemek kaşığı Lotus çıtır kreması
1 çay bardağı ince öğütülmüş yulaf
Bir su bardağı su/süt (haşlamak için)
Bu harika tarifin tadını biz waffle’a benzetiyoruz! Önce yulafı ister suda ister sütte haşlayın.(Bizce suda haşlandığında da gayet lezzetli oluyor.) Orta-kısık ateşte haşlayacağınız yulaf çok geçmeden lapa kıvamı alıp suyu çekecektir. Suyu çektikten sonra dip tutmadan yulafı içine çilek doğradığınız kaseye alın. Üstüne bir yemek kaşığı dolusu Lotus Crunchy kremasını ekleyin! Afiyet olsun.
Muz ve Tahin Pekmezli Yulaf Lapası
Malzemeler
Bir adet olgun muz
Bir yemek kaşığı tahin
Bir tatlı kaşığı pekmez
Bir su bardağı su/süt
Dört yemek kaşığı yulaf
Bir çay kaşığı tarçın
Bir çay kaşığı zerdeçal
Göz kararı bir fiske karabiber
Dört yemek kaşığı yulafı ister suda ister sütte haşlayın. Yulaf haşlanırken muzunuzu bir kaseye doğrayın. Yulafınız orta-kısık ateşte zaten kısa sürede lapa kıvamı alıp suyu çekecektir. Suyu çektikten sonra dip tutmadan yulafı muzu doğradığınız kaseye alın. Üstüne tahin pekmezi ve baharatları döküp karıştırın. Nefis!
Zerdeçalın faydalarını aktive eden şeyin karabiber olduğunu biliyor muydunuz? Beraber tüketildiğinde adeta bir sağlık bombası! Bağışıklığı önemli seviyelerde güçlendiriyor.
Portakallı ve Mandalinalı Yulaf Lapası
Malzemeler
Bir adet mandalina
Yarım portakal
Bir su bardağı süt/su
İki yemek kaşığı yulaf
Bir yemek kaşığı file badem
Yulafı her zamanki şekilde haşlayın. (Kısık orta ateş) Pişmeye devam ederken aroma vermesi için içine göz kararı mandalina ve portakal kabuğu rendeleyin. Ayrı bir kaseye aldıktan sonra üstüne portakal ve mandalina dilimleri koyun. File badem serpiştirerek son dokunuşu yapın!
Kakaolu ve Kivili Yulaf Lapası
Malzemeler
Bir adet kivi
Bir adet ezilmiş muz
Bir su bardağı süt
Bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı
Bir tatlı kaşığı ham kakao
Bir çay kaşığı muskat cevizi rendesi
Bir çay kaşığı vanilya
Bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi
Bir tatlı kaşığı ham kakao parçaları
Yulafı rondodan geçir. Sonra süt, yulaf, vanilya, muz, kakao ve muskat rendesiyle birlikte bir tencereye alıp pişir. Puding kıvamı alıncaya kadar pişirmeye devam et. Kısa sürede pişecektir. Lapayı bir kaseye alıp üstüne dilimlenmiş kiviler koy. Son olarak kakao parçaları ve fıstık ezmesi ile de son dokunuşu yap!
Narlı Yulaf Lapası
Malzemeler
Dilenen miktarda nar tanesi
Çekilmiş keten tohumları
Bir yemek kaşığı damla çikolata
Bir su bardağı su/süt
Üç yemek kaşığı yulaf
Yulafı her zamanki gibi haşlayın. Haşladıktan sonra bir kaseye alıp üstüne narları, çikolataları ve keten tohumunu serpiştirin! Afiyet olsun