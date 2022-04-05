Sağlıklı ve Birbirinden Lezzetli 5 Yulaflı Tarif

Yulaf ezmesi tadıyla birçok kişinin korkulu rüyası! Biz de diyoruz ki onlar hiç gerçekten güzel bir tarif denememişler



Genel yanılgının aksine birşeyin lezzetli olması için illa sağlıksız olmasına gerek yok. Birbirinden lezzetli yulaf tarifleriyle kilonuzu koruyabilir, verebilir ve sağlıklı kalabilirsiniz!

Lotus Kremalı ve Çilekli Yulaf Lapası

Malzemeler

Dilenen miktarda çilek

Bir yemek kaşığı Lotus çıtır kreması

1 çay bardağı ince öğütülmüş yulaf

Bir su bardağı su/süt (haşlamak için)

Bu harika tarifin tadını biz waffle’a benzetiyoruz! Önce yulafı ister suda ister sütte haşlayın.(Bizce suda haşlandığında da gayet lezzetli oluyor.) Orta-kısık ateşte haşlayacağınız yulaf çok geçmeden lapa kıvamı alıp suyu çekecektir. Suyu çektikten sonra dip tutmadan yulafı içine çilek doğradığınız kaseye alın. Üstüne bir yemek kaşığı dolusu Lotus Crunchy kremasını ekleyin! Afiyet olsun.



Muz ve Tahin Pekmezli Yulaf Lapası



Malzemeler

Bir adet olgun muz

Bir yemek kaşığı tahin

Bir tatlı kaşığı pekmez

Bir su bardağı su/süt

Dört yemek kaşığı yulaf

Bir çay kaşığı tarçın

Bir çay kaşığı zerdeçal

Göz kararı bir fiske karabiber





Dört yemek kaşığı yulafı ister suda ister sütte haşlayın. Yulaf haşlanırken muzunuzu bir kaseye doğrayın. Yulafınız orta-kısık ateşte zaten kısa sürede lapa kıvamı alıp suyu çekecektir. Suyu çektikten sonra dip tutmadan yulafı muzu doğradığınız kaseye alın. Üstüne tahin pekmezi ve baharatları döküp karıştırın. Nefis!

Zerdeçalın faydalarını aktive eden şeyin karabiber olduğunu biliyor muydunuz? Beraber tüketildiğinde adeta bir sağlık bombası! Bağışıklığı önemli seviyelerde güçlendiriyor.

Portakallı ve Mandalinalı Yulaf Lapası

Malzemeler

Bir adet mandalina

Yarım portakal

Bir su bardağı süt/su

İki yemek kaşığı yulaf

Bir yemek kaşığı file badem

Yulafı her zamanki şekilde haşlayın. (Kısık orta ateş) Pişmeye devam ederken aroma vermesi için içine göz kararı mandalina ve portakal kabuğu rendeleyin. Ayrı bir kaseye aldıktan sonra üstüne portakal ve mandalina dilimleri koyun. File badem serpiştirerek son dokunuşu yapın!

Kakaolu ve Kivili Yulaf Lapası

Malzemeler

Bir adet kivi

Bir adet ezilmiş muz

Bir su bardağı süt

Bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı

Bir tatlı kaşığı ham kakao

Bir çay kaşığı muskat cevizi rendesi

Bir çay kaşığı vanilya

Bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi

Bir tatlı kaşığı ham kakao parçaları

Yulafı rondodan geçir. Sonra süt, yulaf, vanilya, muz, kakao ve muskat rendesiyle birlikte bir tencereye alıp pişir. Puding kıvamı alıncaya kadar pişirmeye devam et. Kısa sürede pişecektir. Lapayı bir kaseye alıp üstüne dilimlenmiş kiviler koy. Son olarak kakao parçaları ve fıstık ezmesi ile de son dokunuşu yap!

Narlı Yulaf Lapası

Malzemeler

Dilenen miktarda nar tanesi

Çekilmiş keten tohumları

Bir yemek kaşığı damla çikolata

Bir su bardağı su/süt

Üç yemek kaşığı yulaf

Yulafı her zamanki gibi haşlayın. Haşladıktan sonra bir kaseye alıp üstüne narları, çikolataları ve keten tohumunu serpiştirin! Afiyet olsun