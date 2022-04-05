Vatandaşı elektrik çarptı!

Elektrik tarifelerine 1 Mart itibariyle yapılan zammın yansıdığı faturalar vatandaşların eline ulaşmaya başladı. Faturalar eskiye göre 3 veya 4 katına çıktı, gelen zamlı faturalar adeta dudak uçuklattı

Sosyal medyadan 585 TL olan geçen ayın faturası olan paylaşan vatandaş bu ay zamlı olan faturasının 1396 TL olduğunu gözler önüne sererken bir başka vatandaş normalde 2 bin 500 TL ödediği faturanın bu ay 12 bin TL olduğunu ifade ederek isyan ettiKKTC’de zam furyası devam ederken vatandaşı en fazla vuran elektrik faturası oldu. Mart ayına ait dönemin faturalarının bir önceki aya göre 3-4 kat daha fazla olmasına vatandaşlar isyan etti.Temel gıda maddeleri, akaryakıt ve piyasada iğneden ipliğe yapılan astronomik zamlar vatandaşı perişan etmeye devam ediyor.1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikte “Kademeli tarife sistemi”nin kaldırılması ile birlikte, elektrik fiyatlarına yüzde 175 ile yüzde 257 arasında zam yapıldı. Maktu ücretler ise yüzde 108 zam gördü.Rekor seviyedeki hayat pahalılığıyla mücadele eden ve nereden tasarruf edeceğini şaşırır duruma gelen vatandaşlar, Mart ayı kesimli faturalar arasındaki yüksek farka isyan etti. 1 Mart 2022’den itibaren elektrik fiyatlarının zamlı olarak yürürlüğe girmesinin ardından ilk faturalar 1 Nisan’dan itibaren vatandaşın eline ulaşmaya başladı. Faturaların eskiye göre 3 veya 4 katına çıkması vatandaşa “El insaf” dedirtti.Sosyal medyadan 585 TL olan geçen ayın faturası olan paylaşan vatandaş bu ay zamlı olan faturasının 1396 TL olduğunu gözler önüne sererken bir başka vatandaş normalde 2 bin 500 TL ödediği faturanın bu ay 12 bin TL olduğunu ifade ederek isyan etti.Bir vatandaş, eskiden kademeli olarak uygulanan ve düşük tarifede yüksek elektrik çeken cihazları kullanarak ayda 500 TL elektrik faturası öderken, dün kendisine gelen fatura 1500 veya 2000 TL’yi buldu.Her ayın 1’inde vatandaşların cep telefonlarına SMS olarak ve mail adreslerine gönderilen elektrik faturaları bu ay gönderilmedi. Faturasını öğrenme arayışı içerisine giren vatandaşlar ise gördükleri rakama inanmak istemedi.Bir vatandaş eskiden kademeli olarak uygulanan ve düşük tarifede yüksek elektrik çeken cihazları kullanarak 500 TL elektrik faturası öderken, dün kendisine gelen fatura 1500 veya 2000 TL’yi buldu.1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikte “Kademeli tarife sistemi”nin kaldırılması ile birlikte, elektrik fiyatlarına yüzde 175 ile yüzde 257 arasında zam yapılmıştı. Bunun yanında maktu ücretler de zamlardan nasibini almış ve yüzde 108 olarak zamlanmıştı. Maktu ücret fiyatlarına yüzde 26,5 ile yüzde 108 zam yapılması faturaların kabarmasında etkin rol oynadı. Yoksul muafiyet tarifesi dâhil 0.250 kws’tan 1000 kws ve üzeri tarifelerde maktu ücret 12 TL’den 25 TL’ye yükseltilmişti.02 Konut tarifesi (İlk 500 kws için) yoksul muafiyeti 0.34 kuruş ile 02 Konut tarifesi 0-250 kws 0.98 kuruş olarak ayni kalmış ve değiştirilmemişti. 02 konut tarifesinde yer alan 251- 500 kws arasında eski fiyatı 0.98 kuruş iken yeni uygulama kilowat saat başı 1,7 TL zamlanarak 2,7 kws’a yükseltilmişti. Yani yüzde 175 oranında zam görmüştü.Bugüne kadar en çok şikâyetlere maruz kalan sokak ışıkları tarifelerinde de yükselme oldu. Birçok yerde yanmayan ve ana yollarda büyük tehlike arz eden sokak lambalarının eski tarifesi 0.98 kuruştan 3.50 TL’ye yükseldi. Zam oranı yüzde 257 oldu.