Mantıya Yenilik Geldi: Tavuklu Yufka Mantısı Tarifi

Tavuklu Yufka Mantısı Tarifi İçin Malzemeler
İç Harcı İçin:
- 500gramtavuk göğsü
- 1adetkuru soğan
- 1tatlı kaşığıpul biber
- 1çay kaşığıtuz
- 1/2çay kaşığıkarabiber
- 1/2çay kaşığıkimyon
Börek İçin:
- 3adetyufka
- 1çay bardağısu
- 1/2çay bardağızeytinyağı
Sosu İçin:
- 4yemek kaşığızeytinyağı
- 1yemek kaşığıdomates salçası
- 1tatlı kaşığıkuru nane
- 1tutamtuz
- 1çay bardağısıcak su
Tavuklu Yufka Mantısı Tarifi Nasıl Yapılır?
- İç harç için bütün malzemeleri doğrayıcıya koyun ve bütünleşene kadar karıştırın.
- Yufkaları ortadan ikiye bölün ve her birini zeytinyağı su karışımı ile nemlendirin.
- Yufkanın uzun kısmına az miktarda harcı ince bir hat şeklinde dizin ve kenarlarını kapatıp rulo gibi sarıp, dilimleyin.
- Orta boy bir fırın tepsisini yağlayın ve dilimleri birbirlerine temas edecek şekilde yerleştirin. Yufkaların üzerine hafifçe yağ sürün ve 180 derecelik sıcak, fanlı fırında üzeri kızarana pişirin.
- Fırında mantı pişerken ufak bir tavada zeytinyağında salçayı kavurun, naneyi ekleyin ve sıcak su ekleyip bir taşım kaynatın.
- Fırında kızaran mantıların üzerine sosu gezdirin ve sarımsaklı yoğurt ekleyip servis edin. Afiyet olsun.
Tavuklu Yufka Mantısı Tarifinin Servis Önerisi
Sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.
İhtiyacınız olan malzemeleri hemen hazırlayıp bu nefis tarifi sevdiklerinize pişirin. Afiyetler olsun!