Şener Levent’e bir yıl hapis cezası

Gazeteci Şener Levent, ‘TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret’ suçlamasıyla Türkiye’de hakkında açılan davada kendisine bir yıllık hapis cezası verildiğini açıkladı

Gazeteci Şener Levent, ‘Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret’ suçlamasıyla Türkiye’de hakkında açılan davanın sonuçlandığını ve kendisine 1 yıllık hapis cezası verildiğini açıkladı.Levent’in sosyal medya açıklaması şöyle:“Faşist diktatörün Kıbrıs'a uzanan kollarıAnkara'da bana açılan ceza davası sonuçlandı ve bu sabah (dün sabah) mahkemenin kararını bana tebliğ ettiler. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla beni 1 yıl hapse mahkum etti...Davacı Tayyip Erdoğan..Bu dava meşhur karikatür/kolaj davası...Biz aynı davadan bizim mahkememizde yargılandık ve beraat ettik, ancak bizim mahkememizin kararını tanımadıkları için aynı davayı bir de onlar açtılar Ankara'da.. Ve gıyabımda yargılayıp hüküm verdiler.. Hukukta bir kişinin aynı suçtan iki kere yargılanması diye bir şey yoktur.. Üzerimizdeki baskısını iyice yoğunlaştıran Ankara'daki faşist iktidar bu kararla yurdumuzda kendisine muhalif herkesi hedef alıyor ve sindirmeye çalışıyor...Onlar bizim mahkememizin kararını tanımadıkları gibi ben de onların mahkemesinin kararını tanımıyorum.. Bir diktatörün iki dudağı arasına sıkışmış olan Türkiye'de hukuk zaten ölüdür.