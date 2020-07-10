En Pratiğinden Tuzlu Atıştırmalıklar

Günün her anında "Bir şeyler olsa da yesek" diyen, yanında, çantasında en az bir atıştırmalığı sürekli bulunduran, elinin altında bir cips tabağıdır, bir kuru yemiş kasesidir eksik olmayan insanlarız biz.

Ağzı Boş Duramayanlara En Pratiğinden 12 Tuzlu Atıştırmalık Tarifi

Televizyon karşısında otururken, hunharca ders çalışırken hatta yemeğimizin olmasını beklerken bile atıştırmayı pek severiz, doğruya doğru.

O zaman dışarıdan aldığımız atıştırmalıklara dünyanın parasını vermektense evde, içine neler koyduğumuzu bile bile nefis atıştırmalıklar yapmayı da öğrenmeliyiz. Kısacası, en çıtırından en sağlıklısına dek çeşit çeşit atıştırmalığı, pratik bir şekilde yapıp afiyetle yiyiniz istedik efendim.

Buyursunlar...

Çağırın sevdiklerinizi, açın bir film: Cheddar çubukları.

Cheddar peynirinizi, mısır cipsinizi, un ve yumurtanızı hazırlayın, gerisini tava ve yağın hünerine bırakın. O peynir hafifçe erisin, üzerindeki cipsin çıtırtısı en coşkulu halini alsın.

Malzemeler

200 gram cheddar peyniri

1 paket mısır cipsi

1 su bardağı un

3 adet yumurta

5 su bardağıkızartma yağı

Püf Noktası

Cheddar peynirlerinin çabuk erimemesi için pişirmeden önce dondurmak gerekir.

Yapılışı

Mısır cipsini mutfak robotunda çekin. Bir kaseye un, başka bir kaseye yumurtaları ve diğer kaseye de cipsini koyun. Yumurtaları çırpın. Cheddar peynirlerini uzun şeritler şeklinde kesin. Cheddar dilimlerini önce un sonra yumurta ve en son mısır cipsine bulayın. Hazırlanan cheddar çubuklarını buzdolabında 1 saat dondurun. Kızartma yağını ocağa alın. İyice kızan yağın içinde hızlıca peynir çubuklarını kızartın. İşte bu kadar, afiyet olsun!

Servis Önerisi

Yanına cherry domates ve yeşilliklerle enfes bir sunum hazırlayabilirsiniz.

Daha hafif olsun dersen, o da var: Biberiyeli krakerler

Kraker yapmak nasıl pratik olabilir demeden önce tarife bir bakın deriz. Yapması yarım saat bile almayan bu krakerler sayesinde ağzınız hiç boş kalmayacak, eminiz.

Malzemeler

1+1/4 su bardağıun

1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1 tatlı kaşığı taze biberiye (ince ince kıyılmış)

1/2 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 tutam toz paprika

1 tatlı kaşığı deniz tuzu

4 yemek kaşığı tereyağ

1/4 su bardağı krema

Püf Noktası

Kaşıkla ekstra krema eklemeniz gerekirse 1 kaşığı ekleyin ve bekleyin. Eğer hamur hala bütünleşmediyse 2. kaşığı ekleyin.

Yapılışı

Fırını önceden 200 derecede ısıtın. Krema ve tereyağ dışındaki bütün malzemeleri bir karıştırıcıya atın. Kuru malzemelerin hepsi birbirine karıştıktan sonra ufak parçalara böldüğünüz tereyağını yavaş yavaş ekleyin. Hamur hafif hafif topaklanmaya başlayınca kremayı da ekleyin. Eğer birkaç dakika içerisinde toparlanmazsa, teker teker eklemek suretiyle 2 kaşık krema daha ekleyebilirsiniz. Tezgahınınız unlayın, hamuru tezgaha alın ve bir merdane yardımıyla 0,5-1cm arası bir kalınlıkta açın. Sonra ister kurabiye kalıplarıyla, ister bir bıçak yardımıyla keserek şekil verin ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsilerine dizin. Fırın tepsisine dizdiğiniz krakerlerin üzerine hafifçe tuz serpiştirin. Önceden ısınmış fırında 10- 12 dakika pişirin.

En favori atıştırmalığınız olur: Peynir soslu mısır

Her hali güzel yiyecekler arasında yumurtayla kapışır mısır. Patlamışını da haşlanmışını da pek severiz ama peynir soslu haline aşık oldu adeta.

Malzemeler

250 gram haşlanmış süt mısır

1 yemek kaşığı tereyağı

125 gram krem peynir

3 yemek kaşığı süt

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Servisi için:

2 dal maydanoz

1/4 çay kaşığı toz kırmızı biber

Püf Noktası

Sosu, kısık ateşte ve sürekli karıştırarak hazırlayın.Haşlanmış mısırları, suyunu dikkatlice süzdürdükten sonra kullanın.

Yapılışı

Haşlanmış süt mısırların haşlama suyunu dikkatlice süzdürün. Sarımsakları rendeleyin. Tereyağını küçük bir sos tenceresine alıp eritin. Krem peyniri ekleyip karıştırın. Azar azar eklediğiniz sütle kıvamını açtığınız sosu, rendelenmiş sarımsak, tuz ve taze çekilmiş tane karabiberle tatlandırın. Son olarak haşlanmış süt mısırları ilave edip kısık ateşte 5 dakika kadar pişirin. Doğranmış maydanoz yaprakları ve toz kırmızı biber ile süsleyip sevdiklerinizle paylaşın.

Servis Önerisi

Haşlanmış mısır yanı sıra kullandığınız karnabahar vb. haşlanmış sebzelerle birlikte hazırladığınız sosu servis edebilirsiniz.

Yetmeyenlere bitmeyen lezzet yaptık: Kaşar peyniri dolgulu ekmek

Ekmek giren her evin derdi olan bayat ekmeklere en leziz çözüm kaşar peyniriyle doldurmak dedik. Ortaya çok şekil, çok pratik dev bir atıştırmalık çıktı.

Malzemeler

1 adet bütün ekmek

1 demet maydanoz

2 diş sarımsak

400 gram kaşar

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Püf Noktası

Bayat ekmek kullanırsanız fırında daha fazla kıtırdayacaktır.

Yapılışı

Fırını 180 derece fansız programda ayarlayın. Bütün ekmeği, yatay ve dikey kareler oluşturacak şekilde bıçakla derinlemesine kesin. Tereyağı ve zetinyağını eritin. Sarımsakları minik minik parçalar halinde doğrayın ve ısınan tereyağı-zeytinyağı karşımının içinde kavurun. Maydanozları ince ince kıyın ve sarımsaklarla beraber bir kaç kez çevirin. Kaşar peynirini ince ince dilimleyin. Ekmeğin kestiğiniz kısımlarına önce kaşar peynirlerini daha sonra da sarımsaklı maydanozlu karışımı ilave edin. Bütün kesikleri peynir ve sos ile doldurup, fırına atın. 15-20 dakika peynir tamamen eriyene kadar pişirin. İşte bu kadar, afiyet olsun!

Servis Önerisi

Dilerseniz üzerine maydanoz ekleyerek dilimleyebilirsiniz.

Çıtırtı, daha çok çıtırtı: Fırında peynirli sebze kroket

Peynirler uzasın, çıtırtısı evin her yerinden duyulsun isterseniz sizi, rengini patates ve havuçtan, lezzetini dil peynirinden alan kroketlerle buluşturmanın zamanı gelmiş demektir.

Malzemeler

2 adet orta boy patates

3 adet orta boy havuç

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı zerdeçal

1/2 çay kaşığı karabiber

70 gram dil peyniri

Püf Noktası

Kroketleri hazırlarken ellerinizi ara ara ıslatmanız çalışmanızı kolaylaştıracaktır. Dil peyniri yerine arzu ederseniz taze kaşar da kullanabilirsiniz.

Yapılışı

Patates ve havucu soyup yıkadıktan sonra iri küpler halinde doğrayın. Bir tencereye koyup tuz ve üzerini geçmeyecek kadar su ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar 10-15 dakika civarında haşlayın. Yemeklik doğradığınız veya rendelediğiniz kuru soğanı bir tavada zeytinyağı, toz zerdeçal ve karabiberle birkaç dakika soteleyin. Ocaktan alın ve bir kenarda bekletin. Sebzeler yumuşadıktan sonra ocağı kapatın, varsa fazla suyunu süzdürün ve soğuması için biraz bekletin. Sotelenmiş soğanı haşlanmış sebzelerin üzerine ekleyin ve püre aleti veya çatalla iyice ezin. Fırını 200 derecede (varsa fan ayarında) ısıtın. Dil peynirini yarım santimetre genişliğinde ve iki santimetre uzunluğunda dikdörtgenler halinde doğrayın. Kroket hamurundan cevizden biraz büyük parçalar alın ve avucunuzun ortası büyüklüğünde düzleştirerek açın. Dil peynirini hamurun ortasın koyun ve hamurun kenarlarından peynirin üzerine gelecek şekilde kaldırarak kapatın. Bu şekilde hazırladığınız kroketleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Kroketleri önceden ısınmış fırında 10-15 dakika civarında pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Kuru yemiş olmazsa olmazınsa: Fırınlanmış baharatlı kaju

Kuru yemişler içinde hepimizin gönlünde ayrı bir yere sahip olan kajulara, hak ettikleri değeri verelim dedik. Onları misler gibi baharatlarla buluşturup fırına verdik.

Malzemeler

400 gram çiğ kaju

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı nane

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1/2 çay kaşığı tuz

Pişirme Önerisi

Arzu ettiğiniz baharat ve kabak çekirdeği, fıstık, fındık gibi kuru yemişleri ekleyerek içeriği zenginleştirebilirsiniz.

Yapılışı?

Ayçiçek yağı, nane, kırmızı toz biber ve tuzu küçük bir kapta karıştırın. Çiğ kaju fıstıkları ile baharat karışımını harmanlayın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinde önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika kadar pişirin. Kuru baharatlar ile lezzetlenen fıstıkları, kapalı bir kapta muhafaza ederek arzu ettiğiniz zaman tüketin. Atıştırmalık olarak sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.

Sesi bile bağımlılık yapar: Kabak cipsi

Araştırmalara göre cips yemeyi paket bitene kadar bırakmamamızın sebebi, yerken çıkan sesten akıl almaz bir şekilde hoşlanmamızmış. E paketler dolusu cips yiyince aldığımız kalorinin de hesabı zor yapılır, hafifletelim onu biraz dedik.

Malzemeler

4 adet orta boy kabak

2 yemek kaşığı toz parmesan peyniri

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 çay kaşığı deniz tuzu

1/2 çay kaşığı kırmızı toz biber

Pişirme Önerisi

Arzu ettiğiniz kuru baharatları ekleyebilirsiniz.

Kabak Cipsi Tarifi Nasıl Yapılır?

Bol suda yıkayıp, kuruladığınız kabakları olabildiğince ince zar gibi halka halka dilimleyin. Gerekirse özel bir rende ya da aparat kullanın. Aynı zamanda eşit olarak pişmeleri ve içlerindeki suyu bırakmaları için kabakların fırın tepsisinde üst üste gelmemesi çok önemli. Bunun için iki adet fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın. Kabak dilimlerini tek sıra olacak şekilde dizin. Üzerlerine bir fırça yardımıyla ayçiçek yağı sürün. Toz parmesan serpiştirin. Deniz tuzu ve kırmızı toz biber ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Kalorisi çok daha düşük olan kabak cipsini, sevimli bir atıştırmalık olarak arzu ettiğiniz her yerde ve saatte tüketin. Sevdiklerinizle paylaşın.

20 dakikada oluverir: Jambonlu ekmek dilimleri

"Karnım aç ama yemek de yenmez şimdi" anları için geldi jambonlu ekmek dilimleri. Atıştıra atıştıra yemelik, doyurucu bir lezzet oldu.

Malzemeler

10 dilim ekmek

1 adet sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

10 dilim jambon

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı incecik kıyılmış maydanoz

1/2 çay kaşığı karabiber

Püf Noktası

Sıcak sıcak yenmelidir.

Yapılışı

Tost makinesinde ekmek dilimlerinin sadece bir tarafını kızartın. Sonrasında kenara alın. Ters çevirip kızarmış taraflarına ortadan ikiye kesilmiş sarımsak ve zeytinyağını sürün. Ekmek dilimleri üzerine sırasıyla; jambon dilimlerini yerleştirin. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri, incecik kıyılmış maydanozu ve karabiberi serpiştirin. Yeniden tost makinesine dizdiğiniz ekmekleri, kaşar peyniri eridiğinde afiyetle yiyin.

Ne kadar yaparsan yap biter: Rus salatası

Patatesin önderliğinde, havuç, bezelye ve turşuların eşliğinde çıktı sofralara Rus salatası. İçindeki mayonez de hemen sevdirdi kendini herkese.

Malzemeler

3 adet patates

2 adet havuç

1 su bardağı dondurulmuş bezelye

1 su bardağı mayonez

6 adet salatalık turşusu

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Püf Noktası

Mayonezi haşlanan sebzeler soğuduktan sonra salatanıza ekleyin.

Yapılışı

Havuçların kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Dondurulmuş bezelyeler ile birlikte kaynar suda haşlayın. Patatesleri, ayrı bir tencerede kabuğunu soymadan yumuşayana kadar haşlayın. Ardından suyunu süzün ve soğuması için bekletin. Haşlanan patatesleri bezelye ve havuç küpleri ile uyumlu olacak şekilde doğrayın. Suyunu süzdüğünüz ve soğuyan doğranmış tüm sebzeleri salata kasesine aktarın. Salatalık turşularını minik minik doğrayın. Mayonezi, tuz ve karabiber ilavesiyle çırpın. Doğranmış turşuları ve mayonezi salata kasesine aktarıp, karıştırdıktan sonra salatanızı bekletmeden servis edebilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşın.

Servis Önerisi

Salatanızın daha hafif olması için az miktarda mayonezi süzme yoğurt ile karıştırarak hazırlayabilirsiniz.

Pişirme derdine son: İrmikli peynir topları

O çok sevdiğimiz irmik, günün her saati yesek bıkmayacağımız peynirle buluştu. Minnoş toplar halinde sıraladıp baharatlara bulandı.

Malzemeler

2 silme yemek kaşığı irmik (20 gram)

1 su bardağı süt (200 ml.)

300 gram tuzsuz lor peyniri

1 silme çay kaşığı toz karabiber

1 silme çay kaşığı toz kimyon

1/2 silme çay kaşığı toz yenibahar

1 silme tatlı kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

1 tatlı kaşığı tuz

Servisi için:

1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

2 yemek kaşığı susam

2 yemek kaşığı çörek otu

1/4 demet dereotu

Püf Noktası

Bu tarifte süsleme malzemesi olarak kuru fesleğen ve nane gibi farklı baharatlar kullanabilirsiniz.Servis sırasında peynir toplarının üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

Yapılışı

Malzemelerin tamamını alabilecek büyüklükte bir tencerede süt ve irmiği orta ateşte kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca ocağın altını kapatın ve oda ısısına gelene kadar bir kenarda bekletin. Soğuyan sütlü karışıma lor peyniri, tuz ve baharatları ilave edin. Limon kabuğunu rendenin ince tarafıyla rendeleyerek karışıma ekleyin. Limon kabuğunu rendelerken sadece sarı kısımlarını almaya, beyaz bölüme girmemeye dikkat edin. Karışımı lor peyniri iyice dağılana kadar elinizle yoğurun. Tencerenin kapağını kapatıp buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Düz servis tabaklarının her birine süslemede kullanacağınız malzemeleri teker teker koyun. Buzdolabından çıkardığınız peynir karışımından fındıktan biraz büyük parçalar koparıp avucunuzun içinde yuvarlayın. Her bir parçayı bir süsleme malzemesine bulayıp servis tabağına yerleştirin.

Daha iddialısı yok: Soğan halkası

Evet, bu diğer atıştırmalık tariflerimize göre pek pratik sayılmaz ama ortaya çıkan lezzetine değer o geçen süre, verilen emek.

Malzemeler

2 adet büyük boy kuru soğan

1 adet yumurta

1/2 su bardağı maden suyu

1/2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 çay kaşığı kabartma tozu ya da karbonat

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı kırmızı toz biber

Kızartmak için:

1 su bardağı bayat ekmek içi ya da galeta unu

1,5 su bardağı ayçiçek yağı

Püf Noktası

Hazırlık süresine de dahil olan bir püften bahsediyoruz. Kabuklarını soyduğunuz kuru soğanları, acı tadının çıkması için 30 dakika kadar bol suda bekletebilirsiniz.Kaplamanın sönmemesi için kızaran soğan halkalarını bekletmeden servis etmelisiniz.

Pişirme Önerisi

Arzuya göre; beyaz ya da kırmızı soğan kullanabilirsiniz.Soğan halkalarını kızgın yağda parti parti kızartmaya dikkat edin. Aynı anda pek çok soğan halkasını bir arada kızartmaya çalışmayın.

Yapılışı

Uç kısımları aldığınız kuru soğanların kabuklarını dikkatli bir şekilde soyun. Kabuğunu soyduğunuz soğanları yarım santimetre kalınlığında halka halka dilimleyin. Her bir soğan dilimini kendi halkalarına ayırın. Çıtır kaplama harcı için; yumurta, süt, maden suyu, elenmiş un, mısır nişastası, kabartma tozu, tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi derin bir kapta bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Hazırladığınız kaplama harcını, pürüzsüz bir kıvamda olması için tel süzgeçten geçirip ayrı bir yere alın. Ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Galeta unu ya da çekilmiş bayat ekmek içini düz bir tabağa alın. İnce ince halkalarına ayrılmış her bir soğan halkasını öncelikle kaplama harcına batırıp fazlasını aldıktan sonra galeta ununa bulayın. Kızdırılmış yağa bıraktığınız soğan halkalarını, aralarda bir kevgir yardımıyla karıştırarak altın sarısı bir renk alana kadar kızartın. Fazla yağını bırakmaları için kısa bir süre kağıt havlu üzerinde beklettiğiniz çıtır soğan halkalarını, ev yapımı soslar eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.

Servis Önerisi

Çıtır soğan halkalarını ketçap, mayonez ya da hardal yerine kendi hazırladığınız soslarla servis edebilirsiniz.

Sos bonusu: Nohutlu dip sos

O kadar atıştırmalık tarifinin yanına sos önerimizi de söylemeden duramadık. Nohutlu dip sos ile atıştırmalıklarınızın lezzetini en az ikiye katlama garantisi veriyoruz.

Malzemeler

500 gram nohut

100 gram ince bulgur

1 adet limon suyu

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

100 gram süzme yoğurt

1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

Püf Noktası

Süzme yoğurt kullanmak sosunuzun daha kıvamlı olmasına yardımcı olacaktır.

Yapılışı

Nohut ve bulguru birlikte haşlayın. Nohut ve bulguru mutfak robotunda ezin. Sarımsakları ekleyin. Süzme yoğurt ve zeytinyağını ekleyin. Mutfak robotunuzda iyice harmanlayın. Kalan malzemeleri ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar robotta çekin. İşte bu kadar!

Servis Önerisi

Sosunuzu yapacağınız sandviçleri lezzetlendirmek için de kullanabilirsiniz.