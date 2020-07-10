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Cildi bozan alışkanlıklar

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Her geçen gün estetik kaygılar, güzel görünme isteği, yaşlılık bulgularını gizleme ve daha genç görünme arzusu artmaya devam ediyor. Ancak cilt konusunda yapılan bazı yanlışlar var ki problemleri de beraberinde getiriyor.

Cildi bozan alışkanlıklar
10 Temmuz 2020 Cuma 16:02

Test etmeden ürün kullanma:

Cilt bakım ürünleri ve makyaj malzemelerinin en büyük yan etkisi alerjik reaksiyonlardır.Bir ürünü almadan önce test ürünü alıp kullanmanızda yarar var.Özellikle hassas derisi olanlar bunu kural haline getirmeliler.Çünkü test ürünü alıp kullanırsanız cildinizde alerjik reaksiyon yapıp yapmadığını da test etmiş olursunuz.

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Makyajı temizlemeden yatmak:

Makyaj yüzde uzun süre kalmamalı.Gün içinde üst üste ve aşırı derecede makyaj yapılmamalıdır.Özellikle yatmadan önce yüz mutlaka temizlenmelidir.Çünkü yüzünüzde makyajla uyuduğunuz zaman, cildinizdeki gözenekler tıkanır ve cildinizde oluşan sebum (cildinizin kirleri atmakta kullandığı madde) tıkalı gözeneklerden çıkamaz, bu da cildinizde sivilcelerin oluşmasına sebep olur ayrıca cildinizi çabuk yaşlandırır ve gözlerde iritasyona sebep olabilir.Temizlenen cilde nemlendirici sürülmelidir.Makyaj yapılacağı zamanda cilt önce temizlenmeli sonra nemlendirici sürülüp cildin nemlendiriciyi emmesi beklenip ardından işleme geçilmelidir. 

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Sivilceleri sıkmak:

Sivilceleri patlatmak uzun vadede daha büyük sıkıntılara ve izlere yol açar. Sivilcenizi sıktığınızda, gözeneği tıkayan her ne ise dışarı çıkar ama büyük kısmı içerde, cildin altında kalır. Ama nedense her seferinde yine de sivilcenizi sıkmak, çirkin bir soruna en uygun çözüm gibi gelir.

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Uyku düzensizliği:

Uyku düzensizliği de tüm dengenizi etkileyen bir faktör. Geç yatmanız, uykusuz kalmanız diğer organlarınız gibi cildinizi de olumsuz etkiler.Uyku düzensizliği cildinizin dingin değil yıpranmış görünmesine neden olur. Vücudunuzu onarmak için uyku düzeninize mutlaka dikkat edin.

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