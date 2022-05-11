Diyet Yapanlar İçin Çilekli Yaban Mersinli Milkshake

Çilekli Yaban Mersinli Milkshake (Diyet) Tarifi Nasıl Yapılır?
- 1 küçük çay bardağı yaban mersini (taze veya dondurulmuş olabilir)
- 3-4 tane çilek (taze veya dondurulmuş olabilir)
- 2 yemek kaşığı yoğurt (koyu kıvamlı)
- 1 su bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı chia tohumu
- Dilerseniz buz
Diyetteyken ara öğünlerizde veya spor sonrası tüketmek için çok lezzetli bir içecek. Diyette değilseniz, yoğurt yerine 2 yemek kaşığı sade dondurma ile hazırlayabilirsiniz.
Uygun bir kaba çilek, yaban mersini, yoğurt, chia ve sütü alın.
3-4 dakika kadar blender dan geçirin.
Dilerseniz buz eklediğiniz bardaklarla servis ediniz.
Afiyet olsun.