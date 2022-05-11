Diyet Yapanlar İçin Çilekli Yaban Mersinli Milkshake

Diyetteyken ara öğünlerizde veya spor sonrası tüketmek için çok lezzetli bir içecek. Diyette değilseniz, yoğurt yerine 2 yemek kaşığı sade dondurma ile hazırlayabilirsiniz.





Çilekli Yaban Mersinli Milkshake (Diyet) Tarifi Nasıl Yapılır? 1 küçük çay bardağı yaban mersini (taze veya dondurulmuş olabilir)

3-4 tane çilek (taze veya dondurulmuş olabilir)

2 yemek kaşığı yoğurt (koyu kıvamlı)

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı chia tohumu

Dilerseniz buz Diyetteyken ara öğünlerizde veya spor sonrası tüketmek için çok lezzetli bir içecek. Diyette değilseniz, yoğurt yerine 2 yemek kaşığı sade dondurma ile hazırlayabilirsiniz.

Uygun bir kaba çilek, yaban mersini, yoğurt, chia ve sütü alın.

3-4 dakika kadar blender dan geçirin.

Dilerseniz buz eklediğiniz bardaklarla servis ediniz.

Afiyet olsun.





