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Diyet Yapanlar İçin Çilekli Yaban Mersinli Milkshake

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Diyetteyken ara öğünlerizde veya spor sonrası tüketmek için çok lezzetli bir içecek. Diyette değilseniz, yoğurt yerine 2 yemek kaşığı sade dondurma ile hazırlayabilirsiniz.

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Diyet Yapanlar İçin Çilekli Yaban Mersinli Milkshake



Çilekli Yaban Mersinli Milkshake (Diyet) Tarifi Nasıl Yapılır?

  • 1 küçük çay bardağı yaban mersini (taze veya dondurulmuş olabilir)
  • 3-4 tane çilek (taze veya dondurulmuş olabilir)
  • 2 yemek kaşığı yoğurt (koyu kıvamlı)
  • 1 su bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı chia tohumu
  • Dilerseniz buz

Diyetteyken ara öğünlerizde veya spor sonrası tüketmek için çok lezzetli bir içecek. Diyette değilseniz, yoğurt yerine 2 yemek kaşığı sade dondurma ile hazırlayabilirsiniz.
Uygun bir kaba çilek, yaban mersini, yoğurt, chia ve sütü alın.
3-4 dakika kadar blender dan geçirin.
Dilerseniz buz eklediğiniz bardaklarla servis ediniz.
Afiyet olsun.


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