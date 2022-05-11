Yeşil Barış Hareketi, yaşanan çevre talanlarına karşı Çevre Koruma Dairesi önünde eylem yaptı



Yeşil Barış Hareketi, Çevre Dairesi’nin işlevini yapmadığı ve çevreyle ilgili ihbarların sürekli Yeşil Barış Hareketi'ne yapıldığı gerekçesiyle Daire önünde mesaiye başladığını duyurdu.

“Çevre sahipsiz, ülke yağmalanıyor, devlet sessiz” sloganıyla, Turizm Bakanlığı içerisindeki Çevre Koruma Dairesi önünde yapılan eylemde, uzun süredir var olan hükümet krizi gibi yapay gündem içerisinde sürüklenirken, birçok alanda devlet kurumlarının işleyişine devam etmediği belirtildi.

Çevreyle ilgili yapılan birçok ihbarın olduğu, buna karşın yaşanan çevre talanlarına ‘ortada devlet yokmuşçasına hiçbir yerde, hiçbir şekilde müdahale edilmediği’ belirtildi.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, açıklamasında “Bundan en büyük zararı çevre görüyor, çevreye geri dönüşü olmayan katliamlar ve müdahaleler yapılıyor” dedi.

