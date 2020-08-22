Davetlerin Yıldızı Olacak Kurabiye Tarifleri

Konu davetler olduğunda akla gelen ilk şeylerden biri de harika atıştırmalıklar. Böreklerden çöreklere, sarmalardan dolmalara misafirler için hazırladığımız yemekler bizim için oldukça önemli. Davet yemeklerinin ve çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden olan kurabiyeler, hem pratikliği hem de lezzetiyle kalbimizi çalıyor.

Çay saatlerine renk katacak, davetlerin yıldızı olacak en pratik kurabiye tariflerini sizler için derledik. İşte en pratik kurabiye tarifleri…

1. Tereyağlı sade kurabiye



Konu kurabiye tarifleri olduğunda klasik bir tarifle başlamamak olmaz! 200 gram tereyağını oda sıcaklığında yumuşatın ve üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyerek çırpın. Şeker ve yağ krema kıvamına geldiğinde 1 adet yumurta ekleyin, çırpmaya devam edin. Ardından 1 yumurta daha ekleyerek güzelce çırpın. 1 paket vanilya ve 1 çay kaşığı kabartma tozu ekleyin, spatula yardımıyla karıştırın. 3-3.5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave edin. Ele yapışmayan bir hamur elde ettiğinizde hamuru rulo haline getirin ve streç filmle sarın. 20 dakika kadar buzlukta dinlenen hamuru bıçak yardımıyla dilimleyin. Dilimlediğiniz kurabiyeleri yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine dizin, 180 derecede 8-12 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!

2. Pudra şekerli kurabiye



175 gram oda sıcaklığında tereyağını, 1 su bardağı pudra şekerini, 3.5 su bardağı unu, 2 paket vanilyayı ve 1 yemek kaşığı elma sirkesini bir kasenin içerisinde yoğurun. Hazırladığınız hamuru streç filme sarın ve 40 dakika kadar buzdolabında bekletin. Dinlenen hamuru hafifçe unladığınız tezgahta açın ve dilediğiniz kalıpla şekillendirerek yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsinin üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 10-15 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!

3. Kavanoz kurabiyesi



175 gram oda sıcaklığında tereyağını, 1 çay bardağı sıvı yağı, ½ su bardağı pudra şekerini, 1 paket vanilyayı ve 1 yemek kaşığı sirkeyi bir kapta karıştırın. Ardından 3-3.5 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurdan minik parçalar kopararak yuvarlayın ve yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika kadar pişirin. Kurabiyeleri üzerleri kızarmadan fırından alın. Bir kabın içerisine 1 paket vanilya ve ½ su bardağı pudra şekeri koyun, güzelce karıştırın. Tamamen soğuyan kurabiyeleri bu karışıma bulayıp servis edin. Afiyet olsun!

4. Damla çikolatalı kurabiye



200 gram oda sıcaklığındaki margarini ve 1 su bardağı toz şekeri güzelce çırpın. Ardından içine bir adet yumurta ekleyin, çırpmaya devam edin. Bir süre sonra ikinci yumurtayı ilave edin ve onu da çırparak harca yedirin. 1 paket vanilin, ½ çay kaşığı tuz ve 3-3.5 su bardağı unu ilave edin. Bir tahta kaşık yardımıyla tüm malzemeleri karıştırın. Son olarak 75 gram damla çikolata ilave edin. Hazırladığınız hamurun üzerini kapatın ve 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Büyük boy dondurma kaşığı kullanarak hamurdan parçalar koparın. Kopardığınız parçalara şekil vererek yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika kadar pişirin. Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun!

5. Limonlu ve vanilyalı kurabiye



150 gram tereyağını kısık ateşte eritin ve oda sıcaklığında dinlendirin. Eriyen tereyağını bir kaba alın, üzerine 1 adet yumurta ekleyerek güzelce çırpın. Ardından 1 su bardağı pudra şekeri ilave edin, karıştırın. 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi ve 1.5 paket vanilini de ekledikten sonra 1 paket kabartma tozu, ½ çay kaşığı tuz ve 2-2.5 su bardağı unu eleyerek ilave edin. Tüm malzemeleri güzelce yoğurun. Hamuru streç filmle sarın ve 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Dinlenen hamuru iki adet yağlı kağıdın arasına alarak açın ve yuvarlak şekillerde kesin. Kestiğiniz kurabiyeleri yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8-10 dakika kadar pişirin. Dinlendirdikten sonra servis edin, afiyet olsun!

6. Un kurabiyesi



Oda sıcaklığındaki 200 gram tereyağını bir karıştırma kasesine alın. Üzerine 1 yumurta ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyin, güzelce çırpın. Ardından 1 su bardağı pudra şekeri, 5 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ve 3 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurun. Hamurdan büyükçe bir parça alın, yuvarlayarak rulo haline getirin. Kenar kısımlarını kesin ve üzerine çatalla bastırarak şekil verin. Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika kadar pişirin. Soğuyan kurabiyeleri pudra şekeri ilavesiyle servis edin. Afiyet olsun!

7. Kakaolu çatlak kurabiye



Geniş bir karıştırma kabında 2 adet yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri çırpın. Şeker eridiğinde 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyin, çırpmaya devam edin. Ardından 4 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu ve 2 su bardağı unu eleyerek ilave edin. Bir spatula yardımıyla tüm malzemeleri karıştırın. Hazırladığınız hamuru streç filme sararak en az 2 saat buzdolabında dinlendirin. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, şekil verin. Şekil verdiğiniz kurabiyeleri pudra şekeriyle kaplayın, ardından yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8-10 dakika kadar pişirin. Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun!