Atilla Apaydın hayatını kaybetti

Ülkemizin değerli eski bürokratlarından Lefkoşa'nın bilinen simalarından olan Atilla Apaydın 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Erenköy gazisi, Maliye Bakanlığı'nın emekli üst düzey bürokratlarından, bankacı ve yardımsever kişiliğiyle bilinen Atilla Apaydın bugün sabah hayatını kaybetti. Apaydın'ın cenazesinin yarın sabah saat 10.30'da Lefkoşa Kabristanlığı'nda kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.
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