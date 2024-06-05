Zelenski "Girne’de, otel-kumarhane satın aldı" iddiası

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin "Girne’de, Avrupa’nın en büyük otel-kumarhanesini satın aldığı" yolundaki haberleri araştırmakta olduklarını ancak şu ana kadar “bir şey çıkmadığını” açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Girne’deki otel-kumarhanenin, Ukrayna bütün dünyadan para ve silah yardımı talep ederken “Panama Papers”e göre Zelenski’ye ait bir şirket tarafından 150 milyon sterline satın alındığı yolundaki bilgilerin Ukrayna’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliği tarafından yalanlandığını yazdı.

Ukrayna Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bahse konu haberin “Rusya tarafından, Ukrayna’yı ve liderliğini itibarsızlaştırma ve Güney Kıbrıs ile ilişkilerini bozma hedefiyle ortaya atılan yeni bir yalan olduğu” belirtildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise Belçika Büyükelçiliğinin, AB üyesi ülke büyükelçilerine verdiği çalışma yemeği çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtında, Rum yetkili makamlarının konuyu araştırdığını, şu ana kadar yapılan araştırmalardan bir şey çıkmadığını söyledi.

Htistodulidis, diğer ülkeler ve başka birimlerle yapılan araştırma tamamlandığında daha fazla açıklama yapabileceğini ancak şu ana kadarki araştırmadan bir şey çıkmadığını kaydetti.

Politis “Rus Propagandasının Saldırısı” başlığıyla verdiği haberinde, Volodemir Zelenski’nin Girne’de otel-kumarhane satın aldığı haberinin Rum ve Yunan medyasında süratle yayıldığına dikkat çekti.

