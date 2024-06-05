Nasiboğlu ailesi çınarına ağlıyor

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa sakinlerinden Nasiboğlu ailesinin çınarı Önel Şükrü(Güray) Nasiboğlu dün vefat etti.

Nasiboğlu’nun cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde saat 14.00’te kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

