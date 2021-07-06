Zarar görenlere yardım sözü

Rum lider Anastasiadis, devletin yangından zarar görenlere ve hayatını kaybeden kişilerin ailelerine yardım edeceğini ifade etti



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, önceki gün yangından etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

Anastasiadis, devletin yangından zarar görenlere ve hayatını kaybeden kişilerin ailelerine yardım edeceğini ifade etti.

Rum lider, bir gazetecinin “toplumun yangınları çıkaranlar için emsal cezalar istediğine” dair yorumunu yanıtında, emsal cezalar olması için kanıt olması gerektiğini dile getirdi.

Hassasiyetleri olan ve şikayette bulunan vatandaşlar olduğunu ve ilk tutuklamaların yapıldığını da söyleyen Anastasiadis, tüm vatandaşlara, gerek bilinçsiz, gerek kasti, gerek de ihmalkar bir şekilde yangınlara sebep olanlara karşı uyanık olmaları çağrısında da bulundu.

Rum hükümetinin yangından zarar gören bölgelere yönelik ilk destek önlemlerinin önümüzdeki Çarşamba günü açıklanacağını ve zararların karşılanacağını ifade eden Anastasiadis, ziyaret ettiği 6 köydeki durumun trajik olduğunu da dile getirdi.

En büyük üzüntüsünün ise can kayıpları yaşanması olduğunu dile getiren Anastasiadis, hayatını kaybeden kişilerin ailelerini de göz ardı etmeyeceklerini ifade etti.

Rum İçişleri Bakanı ise açıklamasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana en yıkıcı yangını yaşadıklarını” söyledi