Ormanları mobil kameralar gözetleyecek

TC Orman Genel Müdürlüğü tarafından, orman yangınlarına karşı kullanılmak üzere KKTC Orman Dairesi’ne hibe edilen 5 adet mobil yangın gözetleme kamerası ile 2 adet mobil güneş paneli, orman alanlarına yerleştirildi





Orman yangınlarına karşı kullanılmak üzere KKTC’ye hibe edilen 5 mobil kamera ve güneş panelleri belirlenen orman alanlarına kuruldu; bir yangın helikopteri de ilk kez KKTC’de konuşlandırıldı.

Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden (KEİ) yapılan açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin her alandaki sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın koordinasyonunda, Türkiye tüm imkanlarını paylaşmaya devam ediyor.” denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin, her konuda olduğu gibi, KKTC’nin yeniden yeşil adaya dönüşmesi için orman alanların geliştirilerek korunması amacıyla son 10 yılda 10 milyon adetten fazla fidan desteğinin yanında, teknik imkan da sağladığına vurgu yapılarak, Türkiye’nin, ormancılığın geliştirilmesi, olası yangınlara erken ve etkin müdahale için KKTC Orman Dairesi’nin araç parkını her yıl güçlendirdiği belirtildi.

MOBİL YANGIN GÖZETLEME KAMERASI VE GÜNEŞ PANELLERİ DEVREDE

Açıklamaya göre, bu kapsamda, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından, orman yangınlarına karşı kullanılmak üzere, KKTC Orman Dairesi’ne hibe edilen ve 21 Nisan’da Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na teslim edilen 5 adet mobil yangın gözetleme kamerası ile 2 adet mobil güneş paneli, KKTC Orman Dairesi tarafından belirlenen orman alanlarına yerleştirildi.

Mobil yangın gözetleme kameraları 3 kilometre içerisindeki piknik ateşini algılayabilme özelliğine sahip, algılanan ateş, internet üzerinden ilgili yerlere uyarı olarak ulaşıyor.

YANGIN HELİKOPTERİ KKTC’DE

Teslim edilen yangın gözetleme kamerası ve güneş panellerinin kurulmasının ardından, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’nün KKTC’de görevlendirdiği yangın helikopteri de, 23 Haziran’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından teslim alınarak hizmete başladı.

Kamov 32, çift ana motorlu ve 12 bin 700 kilo kalkış ağırlığı bulunan yangın helikopterinin 3 buçuk ton su atabilme özelliği bulunuyor.

Türkiye’den gönderilen yangın helikopteri, ilk görevini, 26 Haziran’da Serhatköy-Gayretköy arasında çıkan yangına müdahale ederek, başarılı bir şekilde tamamladı.