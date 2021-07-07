Güney’deki yangın felaketinin yol açtığı zarar çok büyük oldu. 347 konut ve 3 bin 134 hektarlık alan yanarken, 4 tesisteki 80 bin tavuk telef oldu. Zararın 1 milyon Euro’yu geçeceği tahmin ediliyor

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Cumartesi günü Limasol’da başlayan ve hava şartlarından ötürü hızla bölge köylerine de yayılarak 4 kişinin hayatını kaybetmesine mal olan yangında 3 bin 134 hektarlık alanın yandığı belirtildi.Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “Avrupa Komisyonu’nun (Copernicus uydusu aracılığıyla) uydu haritalama hizmetleri tarafından yayımlanan bilgilere göre, şu ana kadar 3 bin 134 hektarlık alan tamamıyla yanarken, bölgedeki 2 bin 366 hektarlık orman alanı ile 2 bin 482 hektarlık tarım arazisi de yangından etkilendi. Bölgedeki 347 konutun da yandığı belirtildi.Haravgi gazetesinde yer alan haberde, yangından ötürü Larnaka’nın dağlık bölgesinde bulunan 4 köydeki 55’den fazla ev ile binanın zarar gördüğü belirtildi.Fileleftheros ise haberinde, yangından 80 civarında evin zarar gördüğünü yazarken, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, meydana gelen zararların giderilmesi için AB’nin ekonomik desteğinin isteneceğini söyledi.Gazete, başka bir haberinde ise, bir tavuk üretim çiftliğinin Larnaka’nın dağlık bölgesinde bulunan 4 tesisindeki 80 bin tavuğun yangın sonucunda telef olduğunu ve meydana gelen zararın 1 milyon Euro’yu geçeceğinin tahmin edildiğini kaydetti.Öte yandan gönüllü grupların yaptığı çalışmalarda, yangından dolayı korkup kaçan ve çiftliklerde bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan, 2 at ile 50’ye yakın köpek ve kedi kurtarıldı.Alithia gazetesi, Rum Yönetimi’nin yangın sonucunda hayatını kaybeden 4 Mısırlı işçinin ailelerine ekonomik yardımda bulunacağını yazdı.Rum Dışişleri Bakanlığının, hayatını kaybeden Mısırlı 4 kişinin cenazelerinin en kısa sürede ülkelerine gönderilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunduğu da ekledi.Gazete, başka bir haberinde ise, Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos’un yangın konusunda Rum hükümetine yöneltilen eleştirilere önceki gün yaptığı açıklamayla yanıt verdiğini yazdı.Pelekanos açıklamasında, itfaiye ile genel olarak devlet mekanizmasının yangına hızlı ve mevcut koşullarda etkili bir şekilde reaksiyon verdiğini dile getirdi.Olası bir başarısız reaksiyonun son derece trajik sonuçlara neden olacağını dile getiren Pelekanos, yangına verilen reaksiyonun etkili olduğunun, yangının 18 saatten az bir sürede kontrol altına alınmış olmasından görülebileceğine işaret etti.Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in geçtiğimiz hafta sonu Güney Kıbrıs’ta çıkan yangın konusunda telefonda görüştüklerini yazan Haravgi ise, Anastasiadis’in, Yunanistan’ın iki uçağını Rum kesimine göndererek Güney Kıbrıs talebine hemen yanıt vermesinden ötürü kendisine teşekkür ettiğini kaydetti. Miçotakis ise felaketten ötürü üzüntüsünü dile getirerek, Yunanistan’ın her zaman Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu ve olacağını ifade etti.