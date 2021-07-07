Ağustos’ta 3’üncü doza başlanıyor

Tek doz ve çift doz olmak üzere toplumun yüzde 60’ı aşılandı. Sağlık Bakanı Üstel, Ağustos ayında ise 3’üncü dozlara başlanacağını açıkladı





Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Zirve Kıbrıs web tv’de konuk oldu.

Vakaların yeniden nüksetmesiyle birlikte yoğun bakımdaki hasta sayısının 1‘den 2‘ye yükseldiğini hastanede tedavi gören hasta sayısının ise 20’den 54’e çıktığını açıkladı.

Koronavirüs aşıları hakkın açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşılanmanın hızla devam ettiğini ve 220 bin 500 kişinin yani yaklaşık olarak toplumun yüzde 60’ının aşılandığını, bu rakamların bazılarının birinci doz bazılarının ise iki doz aşı olduğunu aktardı.

Üstel, sadece günde 4 bin 800 kişinin aşılandığının altını çizerek, özellikle gençlerin aşılanması gerektiğine dikkat çekti.

Üstel, Delta varyantında 5 vakaya rastlandığını ve bu virüsü tespit eden kitlerin KKTC’ye getirildiğini ancak şu an kitlerin sınırlı sayıda olması nedeniyle sadece Delta varyantı olan ülkelerden gelen kişilere uygulandığını, bunun sonucunda ise 5 vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.

Üstel, “18 yaş üzeri insanların sağlığı için ve yakınındakilerin sağlığını tehlikeye atmamak adına herkesin aşılanması lazım. 18 yaş üstünü bitirdiğimizde inebildiğimiz kadar yaşta aşağı ineceğiz. Ağustos ayında ise 3’üncü dozlara başlayacağız” dedi.

Tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğine de vurgu yapan Ünal Üstel, bulaşın en çok düğünlerde, kumarhanelerde, barlarda, kapalı spor salonlarında meydana geldiğini söyledi.

Üstel, kurallara uyanların uymayan vatandaşları uyarmaları gerektiğine de değinerek, cezai işlem uygulamak veya işletmeleri kapatmak gibi yaptırımlara gidilmeden, tedbirler kapsamında yaşamımıza devam edebilmemiz gerektiğini, aksi takdirde ülkeyi kapatmak yerine işletmeleri kapatma yoluna gidileceğini dile getirdi.

Kurallara uymayanların gereken cezai işleme tabi tutulacağının altını çizen Üstel, “Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız” ifadelerini kullandı.



“SINIR KAPILARI KAPATILMAYACAK… BU KARARIN ARKASINDA DURACAĞIZ”

Güney Kıbrıs’ın yeniden kırmızı kategoriye girmesi nedeniyle konuyla ilgili olarak da konuşan Üstel, kapıların kapatılmayacağını, bu kararın arkasında durmak için ise istikrarlı davranacaklarını fakat Güney’in bu konudaki düşüncelerini bilmediklerini dile getirdi.

Üstel, Delta varyantı sonrası Cuma günü Güney Kıbrıs ile görüntülü görüştüklerini de aktararak, her iki taraftan da geçişler yapılırken barikatlarda 72 saat geçerliliği olan PCR testleriyle ülkeye giriş ve çıkışların yapılması, antijen testi yaptıranların ise 48 saat içerisinde yeniden test yapmaları önerisinde bulunduklarını belirtti.



DENETİMLER SIKLAŞIYOR

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yerel idarelerin de denetleme yapabilmeleri için bir yasa geliştirdiklerine değinerek, sadece Sağlık Bakanlığı ve Polis Teşkilatı’nın tüm ülkeyi sıkı bir şekilde denetlemelerinin yeterli olmadığını ifade etti.

Üstel, yerel idarelerin işletmeleri pandemi kuralları kapsamında da denetleyerek, bu kapsamda da kesilen cezaların ilgili belediyenin kasasına gireceğini ve böylelikle onlara da bir katkı olacağının altını çizdi.

Denetimlerin bugün itibaren sıklaşacağını da açıklayan Üstel, kurallara uymayan işletmelerin para cezasına çarptırılarak, 1 hafta kapatılacağını sözlerine ekledi.

Üstel, “Kapanma adına hiçbir hareket yapmıyoruz” dedi. Üstel, tedbirlerin daha da sıklaşacağının altını çizdi.

“Ülkede ekonomik çarkların yüzde 40 civarında döndüğü bu noktada insanlarımızın aldığı nefesi devam ettirmek mecburiyetindeyiz kim bu nefesi almamızı zorlarsa orada gereken işlem ne ise gereğini yapacağız kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız” ifadelerini kullanan Üstel, işletmelere yapılan denetlemelerinde sıklaşacağını belirtti ve işletme sahiplerine şöyle seslendi:

“Lütfen gelen müşterinizi uyarın. Hem çalışanları hem de gelenlerin testi var mı yok mu kontrol isteyeceğiz ancak burada işverene görev düşer. Sosyal mesafeleri ayarlaması lazım. Barlar, lokantalar, eğlence yerlerinde dikkat edilmesi lazım. Bu veriler nereden çıkıyor hepimizin önünde. Vatandaşımıza ceza kesmek istemiyoruz ama zora girersek keseceğiz gerekirse işletmeleri kapatacağız. Ülkeyi kapatmamak adına işletmeleri kapatabiliriz