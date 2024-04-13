Yunanistan “Great Sea Interconnector” projesi konusunda Güney Kıbrıs’a kızgın

Yunanistan’ın, Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasındaki elektrik şebekelerinin deniz altından döşenecek kablolarla bağlanmasını öngören “Great Sea Interconnector” projesindeki çok yönlü manipülasyonlar nedeniyle Güney Kıbrıs’a kızgın olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’dan projeye destek olmasını istediğini, ancak bunu isterken kendi verdiği sözleri tutmadığını kaydederek, Yunanistan’ın artık bu konudaki rahatsızlığını alenen dile getirdiğini ve böyle giderse, proje için Avrupa Birliği’nden (AB) alınan 657 milyon euroluk maddi desteğin kaybedilme tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağını yazdı.

Gazete, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Thodoros Skilakakis’in konuyla ilgili açıklama yaparak, şayet AB’den alınan maddi katkı kaybedilirse, o zaman Güney Kıbrıs ile Avrupa’nın geri kalanı arasında elektrik bağlantısı yapılması olasılığının ciddi ölçüde azalacağını söylediğini kaydetti.

