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Rüyasında gördü diye hali araziye kilise inşa etti

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Rüyasında gördü diye hali araziye kilise inşa etti
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Limasol’da, ismi belirtilmeyen bir Kıbrıslı Rum’un, “rüyasında gördü” diye “Kalo Horyo” köyündeki bir hali araziye, yetkili makamlardan izinsiz kilise inşa ettiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, şahsın yetkili makamlara verdiği ifadede, bir rüya gördüğünü ve rüyasında kendisini, söz konusu bölgeye kilise inşaatı yapmaya çağırdıklarını söylediğini yazdı.
Gazete, şahsa 2 bin euro ceza kesildiğini ve şahsın bu cezayı ödemediğini kaydederek, meselenin mahkemeye sevk edildiğini belirtti.
Haberde, baraka görünümündeki kilisenin bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldığı ifade edildi.
 
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