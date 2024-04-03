Yunan Dışişleri Bakanı Rum-Yunan koordinasyonu için Güney Kıbrıs'ta

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis dün Güney Kıbrıs’ta Rum Yönetimi Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği Konuları Müsteşarı ile görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in dün Güney Kıbrıs’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Avrupa Birliği Konuları Müsteşarı Marilena Rauna ile görüştü.

Fileleftheros “Kıbrıs Sorunu ve Nisan’daki Avrupa Konseyindeki Gelişmeler Öncesinde Lefkoşa-Atina Koordinasyonu” başlıklı haberinde, Yerapetridis’in dünkü görüşmelerinden sonra basın açıklaması yapılmadığını yazdı.

Habere göre, Yerapetridis’in Güney Kıbrıs’ta olması, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesinden ve Nisan ayındaki Avrupa Konseyi sonrasında beklenen gelişmeler arifesinde Rum ve Yunan tarafının koordine olması hedefini taşıyor. Görüşme gündemine Kıbrıs sorunu ve Türkiye-Avrupa ilişkileri haricinde sığınmacılar konusu da eklendi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile görüşerek, hükümetinin, Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatmak için harcadığı çabalar ve kısa süre önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.

Hristodulidis görüşme sonrasına yaptığı açıklamada, iki hafta içerisinde bir Avrupa Konseyi (zirve) toplantısı daha yapılacağını, zirvede Türkiye-Avrupa ilişkileri ele alınacağını hatırlattı. Rum lider, Türkiye’nin, “Brüksel ile Ankara arasındaki ilişkilerin önemli bileşenleri” olduğunu öne sürdüğü Kıbrıs sorunu ve müzakerelerin BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde yeniden başlaması da dahil, Türkiye-Avrupa ilişkilerinin bütün yönlerine yapıcı şekilde katılım sağlaması halinde, bu konuda adım adım yaklaşımıyla ilerleme sağlanmasına hazır olduklarını” öne sürdü.

Roberta Metsola ise Avrupa Parlamentosu’nun BM himayesindeki çabalarda ilerleme sağlanmasına destek verdiğini belirterek, Hristodulidis’in bu konuya kişisel bağlılığını takdir ettiğini belirtti. Rum Meclis Başkanı, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ile de görüşen Metsola “AB’nin Kıbrıs’ta iki devlet çözümünü kabul etmesi söz konusu değil.” dedi.

Haravgi'nin “Müzakerelerin Yeniden Başlaması Kıbrıs-Yunanistan Ortak Hedefi” başlıklı haberine göre, Hristodulidis, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın ortak hedef ve isteğinin, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile yaptığı görüşmenin, BM Genel Sekreterinin çabaları çerçevesinde belirli hareket ve adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunma hedefini taşıdığına işaret etti.

