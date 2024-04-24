Yeraltı dünyasının yeni infaz girişimi

Büyük hacimli motosikletle trafikte seyreden kurbana scooter ile yaklaşıp üç el ateş ettiler

Güney Kıbrıs'ta, Thanasi Kaloyeropulos ve Aleksi Mavromihali (Aleksui) isimli "yeraltı dünyası" mensuplarının birkaç saat ara ile öldürülmesinin ardından, Aleksui’nin yakın arkadaşlarından birinin de dün üç el ateş ile infaz edilmeye çalışıldığı bildirildi.

Politis “Polis Planı ve Rahat Rahat Suç” başlığıyla manşetten “Polis Yine Uykuda Yakalandı” başlığıyla iç sayfasından aktardığı fotoğraf destekli haberinde, Aleksi Mavromihali’nin “çalışma arkadaşı” olan 34 yaşındaki şahsa 3 el ateş edildiğini, mermilerden birinin kurbanın boynuna, diğer ikisinin bedenine isabet ettiğini yazdı.

Haberde, motor hacmi büyük motosikletiyle trafikte seyrederken, başka bir motosikletle yaklaşan kişilerce vurulan 34 yaşındaki kurbanın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Gazete, Aleksui cinayetinin aydınlatılamadığını hatırlatarak Rum polisinin, yeraltı dünyası cinayetlerinin devam edeceği korkusuyla geçen marttan itibaren motosikletli polislerin geceden sabaha kadar devriye gezdiği 60 günlük bir harekât planı uygulamakta olduğunu yazdı. gazete, dünkü cinayet girişiminin öğle üzeri ve polis karakoluna 1,5 km mesafede yaşandığını ve Rum polisinin “yine gafil avlandığını” vurguladı.

Fileleftheros cinayet girişiminin tabanca ile gerçekleştirildiğine dikkat çektiği haberinde adı açıklanmayan 34 yaşındaki kurbana çok yakın mesafeden tabanca ile ateş edildiği bilgisini verdi.

Gazeteye göre, failler iki kişi ve kurbanlarına, çok kalabalık bir cadde olan Anthupolis caddesi üzerinde ateş etti. Kurban, nezaret altında tutulan arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra saat 12.230’da Lakadamya Polis Karakolu’ndan ayrıldı. Anthupolis caddesinde seyrederken, scooter motosikletle kasklı iki kişi yanına yaklaştı.

Kask takan kurbanın, büyük hacimli motosiklet kullanıyor olmasına karşın scooter ile bir süre yan yana ilerlediği, bunun iki tarafın birbirini tanıyor olabileceği düşüncesi yarattığına işaret ediliyor.

Aynı gazete dünkü cinayet girişiminin, Lefkoşa Rum Polis Müdürlüğü Cürümler Şubesi (CÖŞ) müdürlüğünün el değiştirdiği bir zamana denk geldiğine işaret etti. Habere göre düne kadar CÖŞ müdürü olan Andreas Lamprianu Bilgi Yönetimi ve Analiz Birimi’ne tayin edildi ve yerine, seri cinayet suçlarının aydınlatıldığı dönemde CÖŞ’te görev yapan Yoannis Yoragacis atandı.

Haravgi haberi “Güpegündüz Yeni Gangstervari Cinayet Girişimi” başlığıyla fotoğraf destekli olarak birinci sayfasından aktardı.

Alithia da “Karakoldan Çıktıktan Sonra Ateş Ettiler… Güvenlik Kamerası Scooter’e Binen İki Failin Hareketlerini Kaydetti… Cinayet Girişiminin Ardından Çok Kritik Durumda Bulunan 35 Yaşındaki Kurban Tedavi Altında” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

