Yardım gemisi, Gazze için direktif bekliyor

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etti. Gazze’ye insani yardım götürmek için Larnaka’dan yola çıkan İngiliz gemisinin ise Gazze’ye gitmek için direktif almayı beklediği öğrenildi

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Gazze’ye yönelik denizden insani bir koridor oluşturulması konusunda önceki gün Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Amaltheia İçin İsrail Geliş Gidişleri” başlığıyla yer verdiği haberinde, Gazze’ye yönelik insani yardımın Güney Kıbrıs’tan ayrılmasına yeşil ışık yakılmasından önce, İsraillilerin gerekli tüm denetimler ve kontrollerin yapılması için Larnaka’ya gidiş gelişlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini yazdı.

“Lyme Bay” isimli İngiliz gemisinin Gazze’ye gitmek için direktif almayı beklediğini kaydeden gazete, İngiliz gemisinin nerede bulunduğu konusunda Rum kesiminin açıklama yapmaktan kaçındığına da işaret etti.

Rum Haber Ajansı KİPE’yi kaynak göstererek, geminin nerede bulunduğuna dair bilgilerin önceki gün Londra’dan geldiğini ileten gazete, İngiltere Dışişleri Bakanlığından yetkililerin “RFA Lyme Bay” gemisinin, yolculuğuna başlamak için tüm tarafların onayını beklediğini söylediğini aktardı.

Gazete, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Mitchell’in Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, İngiliz hükümetinin, özellikle deniz yoluyla Gazze’ye daha çok insani yardımın ulaşması için elinden geleni yaptığını dile getirdiğini aktardı. Mitchell “Lyme Bay” gemisinin, yardımın kabul edileceği ve teslim edileceğinden emin olduklarında denize açılmaya hazır olduğunu da söyledi.

Gazete, İngiliz gemisinin, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’le görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamalardan da ortaya çıktığı üzere, İsrail’in onayını beklediğini de iletti.

Gazete, Kombos’un Cohen’e “ilk yolculuk için yeşil ışık yakmanızı bekliyoruz” dediğini iletirken, konuyla ilgili haberlerde geminin Kıbrıs açıklarında bulunduğu da kaydedildi.

Öte yandan, iki bakanın Larnaka’daki “Zinon” isimli koordinasyon merkezini ziyaret ettiklerini ve teknik ekiplerin eşliğinde “Amaltheia” planıyla ilgili detayları ele aldıklarını kaydeden gazete, Cohen’in yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs ile İsrail’in, bölgedeki diğer ortaklarla birlikte, Gazze’ye insani yardımın iletilmesine kolaylık sağlanması için güvenli bir deniz koridoru oluşturulması inisiyatifini ileriye götürdüklerini ifade ettiğini yazdı.

Hedeflerinin en kısa sürede tüm detaylar üzerinde anlaşmaya varılması olduğunu dile getiren Cohen, bu koridor aracılığıyla Gazze’ye gönderilecek insani yardım için hızlı bir prosedür oluşturmak istediklerini söyledi.

Cohen “Gazze halkının 15 yıldan fazladır Hamas terör örgütü liderlerinin yaptığı soygunun kurbanı olduğunu” da dile getirdi.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kombos ise Rum kesiminin “denizden can simidi” sağlamaya hazır olduğunu ve ilk yolculuk için İsrail’in yeşil ışık yakmasını beklediklerini yineledi.

