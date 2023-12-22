Bu fiyat farkının sebebi ne?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı ürünlerin fiyatlarıyla Güney Kıbrıs’taki fiyatlarının arasında dağ gibi fark olduğunu dile getirerek bu konudaki düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız ülkemizdeki bir marketten geçtiğimiz günlerde almak istedikleri Nescafe Gold marka kahvenin fiyatını görünce vaz geçtiklerini dile getirerek “Bir 190 gram Nescafe Gold marka kahvenin fiyatı 340 TL olur mu? Böyle hırsızlık olamaz” deyip almaktan vazgeçtiklerini ifade ettiler.

Dün Güney Kıbrıs’ta bir marketten alışveriş yaparken ayni marka kahveyi görünce fiyatına bakarak şaşkınlıklar içinde hemen iki tane aldıklarını söyleyen vatandaşlarımız “Neden mi 2 tane aldık. Çünkü tanesi 6 Euro yani TL olarak 192 TL’ydi. Yani Kuzey’deki fiyatın neredeyse yarısı kadar” diyerek sitem ettiler.

Kuzeyle güney arasında bazı ürünlerde bu fiyat farkını anlamakta güçlük çektiklerini dile getiren vatandaşlarımız iki taraftaki fiyatları gösteren fotoğrafları bizlerle paylaşarak vatandaşın kazıklanmasına göz yuman devleti göreve davet ettiler.

