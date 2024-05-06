"50 yıldır sessiz kalan çanlar bu yıl da çalmadı"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, KKTC sınırları içerisindeki eski Rum kiliselerinin 50 yıldır “sessiz” kalan çanlarının bu yıl da çalmadığını belirttiği Paskalya mesajında, zorluklarla karşılaşmasına rağmen öncelikli kaygısının Kıbrıs sorununun çözümü için özlü müzakerelere yeniden başlaması olduğunu savundu.
Hristodulidis Türk tarafının tavrı nedeniyle “zorlukla karşılaştığını” ancak buna rağmen “BM kararları ve AB’nin ilke ve değerleri temelinde kurtuluş ve yeniden birleşme vizyonu ve önceliği ile bütün gücüyle çalışacağını” savundu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.