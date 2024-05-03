banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
35 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Uyuşturucu suçu ilkokul sıralarına kadar bulaştı

banner1020

banner974
Uyuşturucu suçu ilkokul sıralarına kadar bulaştı
banner971
Uyuşturucu suçunun ilkokul sıralarına kadar bulaştığı, bu yıl işlenen bir uyuşturucu suçuna 12 yaşında bir ilkokul çocuğunun da karıştığı bildirildi.
Fileleftheros, ele geçirdiği Rum Polisi Uyuşturucuyla Mücadele Birimi’nin verilerine dayanarak uyuşturucu suçlarına karışan çocuk sayısının baş döndürücü olduğu yorumunu yaptı.
Haberde 2021’den Mart 2024’e kadarki dönemde uyuşturucu suçuna bulaşan çocuk ve genç sayısının bin 200’ü aştığına dikkat çekildi. 144 cezai uyuşturucu davasına karışan 153 çocuğun 14-17 yaş aralığında, 106’sının Rum, 47’sinin yabancı uyruklu, bunlardan 101’inin de öğrenci olduğu kaydedildi.  
Gazete dönem içerisinde uyuşturucu tasarrufunda da artış gözlemlendiğine işaret ederek bin 295 kilo hintkeneviri ve bin 982 disk MDMA’ya (ecstasy) el konulduğunu, 427 çocuğun da terapi merkezlerine gönderildiğini yazdı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.