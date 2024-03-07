Ursula von der Leyen Kıbrıs'a geliyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze yardım koridorunu görüşmek üzere Güney Kıbrıs'a gidiyor.
Leyen’in Sözcüsü, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Gazze'deki nüfusu desteklemek için Akdeniz adasında olası bir insani koridorun araştırılması amacıyla bu hafta Kıbrıs'a seyahat edeceğini söyledi. Bir Rum Yetkili ise " Leyen, Cuma günü Başkanımızla birlikte planın bazı aşamalarıyla ilgili altyapıyı ziyaret edecek” dedi.
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